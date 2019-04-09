Безбородов рассудит «Ростов» и «Спартак»

Официальный сайт РФС сообщает, что назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура РПЛ.
12 апреля (пятница)
«Крылья Советов» - «Рубин»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
13 апреля (суббота)
«Енисей» - «Уфа»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).
«Арсенал» - «Урал»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
ЦСКА - «Оренбург»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
«Ахмат» - «Локомотив»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
14 апреля (воскресенье)
«Динамо» - «Краснодар»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Зенит» - «Анжи»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
«Ростов» - «Спартак»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
Нередко ставил пенальти в ворота гостей)
При 4-0 помню не реализовали, а вот 1-0 с пенальти было, Тимоха грамотно под Кариоку упал)
Нередко ставил пенальти в ворота гостей)
При 4-0 помню не реализовали, а вот 1-0 с пенальти было, Тимоха грамотно под Кариоку упал)
Разве есть аудиозапись или это стремление выгородить Наваса?
Разве есть аудиозапись или это стремление выгородить Наваса?
В последней вы победили 1-0, гол Зуев забил в концовке.
В последней вы победили 1-0, гол Зуев забил в концовке.
ЦСКА - «Оренбург»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
______________________________
Эх, ляпота)
А Зенит даже с Анжи перестраховался - в случае чего Вилков обеспечит нужный результат.
ЦСКА - «Оренбург»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
______________________________
Эх, ляпота)
А Зенит даже с Анжи перестраховался - в случае чего Вилков обеспечит нужный результат.
- Аляяяяяярм! Свистать всех свистков наверх! Перейти на режим максимального набора очков!
- Аляяяяяярм! Свистать всех свистков наверх! Перейти на режим максимального набора очков!
Чтоб вытащить зенитушку к чемпионству
Стыдно за зенит
Ну а Спартаку надо менять все руководство
Половину игроков и тренера середняка
Мне вообще нравится нытье конкурентов о судействе
Надеюсь Федунские судьи будут так же тянуть ваши клубы к 5му, 6му месту
Как они поступают со Спартаком
Чтоб вытащить зенитушку к чемпионству
Стыдно за зенит
Ну а Спартаку надо менять все руководство
Половину игроков и тренера середняка
Мне вообще нравится нытье конкурентов о судействе
Надеюсь Федунские судьи будут так же тянуть ваши клубы к 5му, 6му месту
Как они поступают со Спартаком
Успехов команде Валеры Карпина!
Успехов команде Валеры Карпина!