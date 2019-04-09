ГлавнаяНовости

Безбородов рассудит «Ростов» и «Спартак»

сегодня, 16:54

Официальный сайт РФС сообщает, что назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура РПЛ.

12 апреля (пятница)

«Крылья Советов» - «Рубин»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

13 апреля (суббота)

«Енисей» - «Уфа»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Арсенал» - «Урал»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА - «Оренбург»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

«Ахмат» - «Локомотив»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

14 апреля (воскресенье)

«Динамо» - «Краснодар»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Зенит» - «Анжи»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

«Ростов» - «Спартак»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Стали известны судьи на первые матчи 1/4 финала Лиги Европы
Сегодня, 15:58 Комментарии2
Егоров: «Арбитр верно засчитал первый гол в матче „Спартак“ - ЦСКА»
Сегодня, 14:06 Комментарии14
Егоров: «У Иванова за матч „Локо“ — „Зенит“ неудовлетворительная оценка»
Сегодня, 13:49 Комментарии19
Егоров: «Где вы видели, чтобы УЕФА показывал оценки судьям?»
Сегодня, 13:39 Комментарии4
ОфициальноРокки рассудит МЮ и «Барселону», Дель Серро - «Аякс» и «Ювентус»
Вчера, 12:59 Комментарии9
СлухиАрбитры встретятся с «Миланом», чтобы извиниться за ошибки в матче с «Юве»
07 апреля Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12 ответил Dominators
   12 / 952
сегодня в 18:26
Безбородов судит Ростов -Спартак -,это просто насмешка над болельщиками России . РФС - самки собак .Последнее судейство Безбородова в очной встрече Спартак -Ростов ,закончилось 2 удалениями у Ростова .И все равно ростовчане гоняли в 9 ,- 12 спартаковцев ссаными тряпками .
Безбородов частенько приезжал в Ростов на матчи со Спартаком
Нередко ставил пенальти в ворота гостей)
При 4-0 помню не реализовали, а вот 1-0 с пенальти было, Тимоха грамотно под Кариоку упал)
cska1948
cska1948
   66 / 952
сегодня в 18:13
Лапочкина назначили на нашу игру в надежде, что он возьмет реванш за поражение СпаМа на "Открывашке"? Так что ли?
nikoladolgov
nikoladolgov
   627 / 952
сегодня в 18:13
Результат ясень. Безбородов купит еще одну яхту.
makkie
makkie ответил Dominators
   24 / 952
сегодня в 18:03
Я ту игру запомнил . 1 тайм левая прямая красная и судоржные кривляния поросенка .А ведь игрок Ростова максимум на желтую наиграл ,плюс левая желтая за разговоры Навасу .По второй желтой Навасу вопросов нет .
А кто определяет левая или не левая ЖК за разговоры?
Разве есть аудиозапись или это стремление выгородить Наваса?
Dominators
Dominators ответил makkie
   57 / 952
сегодня в 17:52
Это не последняя встреча была. В последней вы победили 1-0, гол Зуев забил в концовке.
Я ту игру запомнил . 1 тайм левая прямая красная и судоржные кривляния поросенка .А ведь игрок Ростова максимум на желтую наиграл ,плюс левая желтая за разговоры Навасу .По второй желтой Навасу вопросов нет .
makkie
makkie ответил Dominators
   24 / 952
сегодня в 17:46
Безбородов судит Ростов -Спартак -,это просто насмешка над болельщиками России . РФС - самки собак .Последнее судейство Безбородова в очной встрече Спартак -Ростов ,закончилось 2 удалениями у Ростова .И все равно ростовчане гоняли в 9 ,- 12 спартаковцев ссаными тряпками .
Это не последняя встреча была.
В последней вы победили 1-0, гол Зуев забил в концовке.
Footbolista
Footbolista
   11 / 952
сегодня в 17:45
А судьи кто?...Санкт-Петербург )...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 952
сегодня в 17:44
Валера должен победить этот судейско мазутный проект. Гыгыгы
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   105 / 952
сегодня в 17:42
Заранее жалко Ростов. Ставки на пенки и красные буки не принимают в матчах Лапочкина и Безбородова, если они судят свинок??
drug01
drug01
   119 / 952
сегодня в 17:41
У судей сложная работа.....!
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   73 / 952
сегодня в 17:38
Это уже беспредел. Федун в каждом матче выводит своих судебных отпрысков.
Brigar
Brigar
   175 / 952
сегодня в 17:37
Скоро безбородов построит дворец на Мальдивах.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 952
сегодня в 17:35
Безбородов это главное оружие Спартака. Таранный форвард так сказать. Гыгыгы
Dominators
Dominators
   57 / 952
сегодня в 17:33
Безбородов судит Ростов -Спартак -,это просто насмешка над болельщиками России . РФС - самки собак .Последнее судейство Безбородова в очной встрече Спартак -Ростов ,закончилось 2 удалениями у Ростова .И все равно ростовчане гоняли в 9 ,- 12 спартаковцев ссаными тряпками .
makkie
makkie
   24 / 952
сегодня в 17:31
«Ростов» - «Спартак»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

ЦСКА - «Оренбург»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
______________________________

Эх, ляпота)
А Зенит даже с Анжи перестраховался - в случае чего Вилков обеспечит нужный результат.
Jum13
Jum13
   51 / 952
сегодня в 17:31
Федун:
- Аляяяяяярм! Свистать всех свистков наверх! Перейти на режим максимального набора очков!
Denkuz
Denkuz
   43 / 952
сегодня в 17:29
Это можно было не сообщать, все и так знали.
Egorium
Egorium
   65 / 952
сегодня в 17:27
Лампочкин будет топить ЦСКА, безбородов спасать свиней от неминуемого краха.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 952
сегодня в 17:27
Думаю победим фарм питерский,при всем уважении к Георгичу
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 952
сегодня в 17:23
Ничо се,питерский судья,плюс помошник Лунев и плюс ручной Иванов из Ростова/)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   67 / 952
сегодня в 17:22
Вся страна уже со смеху умирает над свинским беспределом.
Abverin
Abverin
   69 / 952
сегодня в 17:21
Комедия продолжается, свинней тянут за все части туши, не церемонясь даже с филиалами напрочь.
cska plus
cska plus
   5 / 952
сегодня в 17:20
    МКС
    МКС
       106 / 952
    сегодня в 17:20
    Миллер уже во все тяжкие пошел

    Чтоб вытащить зенитушку к чемпионству

    Стыдно за зенит

    Ну а Спартаку надо менять все руководство

    Половину игроков и тренера середняка

    Мне вообще нравится нытье конкурентов о судействе

    Надеюсь Федунские судьи будут так же тянуть ваши клубы к 5му, 6му месту

    Как они поступают со Спартаком
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       179 / 952
    сегодня в 17:14
    Все мы помним, чем порой заканчивались матчи с его участием, в которых играл Спартак - середняк! Удалениями соперников пупсиков...Леня Федун включил на полную админ - ресурс)
    Успехов команде Валеры Карпина!

    parallels
    parallels
       3 / 952
    сегодня в 17:12
    стыдно за спартак!
    parallels
    parallels
       3 / 952
    сегодня в 17:12
    да сколько можно назначать спартача безбородова на спартак? ростов, держитесь там!
    Footbolista
    Footbolista
       11 / 952
    сегодня в 17:11
    Кони)...Лампочкин...ваш любимый судья)...
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       63 / 952
    сегодня в 17:08
    А зенит и тут решил свою руку просунуть! Надоело уже!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100