Арбитры встретятся с «Миланом», чтобы извиниться за ошибки в матче с «Юве»

сегодня, 16:42

Согласно информации Sky Sport Italia, Итальянская ассоциация судей готова признать ошибки рефери, обслуживавших матч 31-го тура Серии А «Ювентус» - «Милан» (2:1).

Президент организации Марчелло Никки и арбитр Никола Риццоли завтра проведут встречу с главным тренером «россонери» Дженнаро Гаттузо и спортивным директором Леонардо.

В одном их эпизодов матча Алекс Сандро сбил Давиде Калабрию вытянутой рукой. Главный судья матча Микаэль Фаббри посмотрел видеоповтор и всё равно решил, что Сандро действовал непреднамеренно.

В концовке встречи камера зафиксировала, как Марио Манджукич в штрафной площади сбил с ног Алессио Романьоли. Видеоассистенты не стали подзывать Фаббри, чтобы он пересмотрел эпизод, хотя телеоператоры сразу его отметили.