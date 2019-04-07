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Арбитры встретятся с «Миланом», чтобы извиниться за ошибки в матче с «Юве»

сегодня, 16:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Согласно информации Sky Sport Italia, Итальянская ассоциация судей готова признать ошибки рефери, обслуживавших матч 31-го тура Серии А «Ювентус» - «Милан» (2:1).

Президент организации Марчелло Никки и арбитр Никола Риццоли завтра проведут встречу с главным тренером «россонери» Дженнаро Гаттузо и спортивным директором Леонардо.

В одном их эпизодов матча Алекс Сандро сбил Давиде Калабрию вытянутой рукой. Главный судья матча Микаэль Фаббри посмотрел видеоповтор и всё равно решил, что Сандро действовал непреднамеренно. 

В концовке встречи камера зафиксировала, как Марио Манджукич в штрафной площади сбил с ног Алессио Романьоли. Видеоассистенты не стали подзывать Фаббри, чтобы он пересмотрел эпизод, хотя телеоператоры сразу его отметили.

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Все комментарии
Botazubr
Botazubr
сегодня в 16:49
Из серии:
- мы конечно извиняемся, но ничего сделать не можем.
- это как так?
- ну вот так вот!=)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 16:47
Ювентуснтус во всей красе
Evilhuman
Evilhuman
   23 / 976
сегодня в 16:47
Вот так и ставятся рекорды по быстроте чемпионства,хотя у Юве и так конкурентов нет, что толку от таких извинений и зачем тогда видео системы
allemz
allemz
   63 / 976
сегодня в 16:44
Ору))
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