Егоров: «Где вы видели, чтобы УЕФА показывал оценки судьям?»

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров рассказал о выборе арбитров на ключевые матчи РПЛ.
Кто на данный момент сильнее, тот и получает назначения. Мы не делим матчи на дерби и не дерби.
Почему теперь не обнародуют оценки арбитрам после матчей? А кому от этого будет лучше? Есть ситуация, когда главный арбитр в тяжелейшей ситуации ошибся, и получает двойку. А есть матч, когда арбитр отработал без ключевых решений, и его оценка будет тройка с минусом. Для общественности двойка – значит, нужно расстрелять. Где вы видели, чтобы УЕФА показывал оценки?
ЕГОРОВ ХОРОШО УСТРОИЛСЯ, ЕМУ И ФЕДУН ЗАНОСИТ, И СУХИНА ЧЕМОДАНЫ ОТ РЖД ПЕРЕДАЁТ !
ГЫ-ГЫ
ЕГОРОВ ХОРОШО УСТРОИЛСЯ, ЕМУ И ФЕДУН ЗАНОСИТ, И СУХИНА ЧЕМОДАНЫ ОТ РЖД ПЕРЕДАЁТ !
ГЫ-ГЫ