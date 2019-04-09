ГлавнаяНовости

Егоров: «Где вы видели, чтобы УЕФА показывал оценки судьям?»

сегодня, 13:39

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров рассказал о выборе арбитров на ключевые матчи РПЛ

Кто на данный момент сильнее, тот и получает назначения. Мы не делим матчи на дерби и не дерби.

Почему теперь не обнародуют оценки арбитрам после матчей? А кому от этого будет лучше? Есть ситуация, когда главный арбитр в тяжелейшей ситуации ошибся, и получает двойку. А есть матч, когда арбитр отработал без ключевых решений, и его оценка будет тройка с минусом. Для общественности двойка – значит, нужно расстрелять. Где вы видели, чтобы УЕФА показывал оценки? 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноРокки рассудит МЮ и «Барселону», Дель Серро - «Аякс» и «Ювентус»
Вчера, 12:59 Комментарии8
СлухиАрбитры встретятся с «Миланом», чтобы извиниться за ошибки в матче с «Юве»
07 апреля Комментарии28
Кёйперс рассудит «Тоттенхэм» и «Ман Сити», Лаос - «Ливерпуль» и «Порту»
07 апреля Комментарии10
Смородcкая: «ВАР поможет российскому футболу развиваться»
07 апреля Комментарии1
Безбородов рассудит матч между «Оренбургом» и «Ахматом»
05 апреля Комментарии1
РФС финансирует использование VAR в матчах Кубка России
04 апреля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   36 / 951
сегодня в 13:44
ГДЕ ТЫ ВИДЕЛ ЧТОБ ЛАПОЧКИН ДВАЖДЫ В СЕЗОНЕ СУДИЛ МАТЧ ЗЕНИТ-СПАРТАК, ПРИЧЁМ ВТОРОЙ РАЗ ПОСЛЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ПЕРВОМ ????
ЕГОРОВ ХОРОШО УСТРОИЛСЯ, ЕМУ И ФЕДУН ЗАНОСИТ, И СУХИНА ЧЕМОДАНЫ ОТ РЖД ПЕРЕДАЁТ !

ГЫ-ГЫ
Антиспамм
Антиспамм
   181 / 951
сегодня в 13:41
Где вы видели, чтобы фердун рассказал, сколько какому иуде-судье он отмаслявил бабла?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100