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Егоров: «У Иванова за матч „Локо“ — „Зенит“ неудовлетворительная оценка»

сегодня, 13:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Сергея Иванова в матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:1).

Фол Чорлуки? Задам вопрос Семаку, он скажет, что это чистая красная карточка. Спрошу у Сёмина, он ответит — ну какая это красная? По правилам ФИФА — это красная карточка. Но никто в такой ситуации ее не даст, арбитр поступил правильно.

Что касается ситуации с неназначенным пенальти — если бы передача на игрока «Зенита» прошла, мог быть гол, согласен. Но за секунду оценить эту ситуацию реально тяжело. Я тоже не видел руку, хотя был на стадионе. Неприятно было слышать нелицеприятные слова руководства «Локомотива» о судействе, это их не красит. Если есть вопросы — присылайте факс в РПЛ. Не надо так высказываться на эмоциях. Это не красит наш футбол. Слуцкий тоже плохо высказался. Посмотрим, во что это выльется в Европе.

У Сергея Иванова за матч «Локо» — «Зенит» неудовлетворительная оценка. Но он классно провел матч! Команды его понимали. Поверьте мне, я 110 игр провел. Это был очень сложный момент.

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Все комментарии
311
311
   68 / 950
сегодня в 15:16
По правилам ФИФА — это красная карточка. Но никто её не оплатил!)
iri13
iri13
   85 / 950
сегодня в 15:06
Да, чтож такое! Опять нас засудили))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 950
сегодня в 15:02
Все последние три матча Локо и Спартака - вытянуты за уши........
Спорь не спорь - это факт......
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   80 / 950
сегодня в 14:28
Прав был Червиченко. Судьи тащат Локо и Спартак.
Лакшери
Лакшери
   218 / 950
сегодня в 14:26
Тащат Локо в наглую . Даже признался что красную чистейшую не дали по своему желанию
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 950
сегодня в 14:26
Иванов отнял у Зенита 2 очка. Гыгыгы
Бестрофейный
Бестрофейный
   101 / 950
сегодня в 14:26
Не понятно одно, зачем на поле судья?
удав
удав
   275 / 950
сегодня в 14:20
слабая попытка замять очередное про-локомотивское судейство
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   29 / 950
сегодня в 14:20
Ростовец Иванов всегда судит трусливо с оглядкой, что скажут наверху, оттого ошибки во всех матчах и скандалы, не лучше ли его погнать навсегда.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   70 / 950
сегодня в 14:16
По правилам карточка, но никто ее не даст, может быть, ну их эти правила.
ДСА
ДСА
   171 / 950
сегодня в 14:10
Такие матчи лучше обходить стороной
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   31 / 950
сегодня в 13:53
По правилам ФИФА — это красная карточка.
...... арбитр поступил правильно.

ВОТ ТАК И ЖИВЁМ В РФ, НЕ ПО ПРАВИЛАМ, А ПО ПОНЯТИЯМ ВЕРХУШКИ !!!

ГЫ-ГЫ
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