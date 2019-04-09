Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Сергея Иванова в матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:1).

Фол Чорлуки? Задам вопрос Семаку, он скажет, что это чистая красная карточка. Спрошу у Сёмина, он ответит — ну какая это красная? По правилам ФИФА — это красная карточка. Но никто в такой ситуации ее не даст, арбитр поступил правильно.

Что касается ситуации с неназначенным пенальти — если бы передача на игрока «Зенита» прошла, мог быть гол, согласен. Но за секунду оценить эту ситуацию реально тяжело. Я тоже не видел руку, хотя был на стадионе. Неприятно было слышать нелицеприятные слова руководства «Локомотива» о судействе, это их не красит. Если есть вопросы — присылайте факс в РПЛ . Не надо так высказываться на эмоциях. Это не красит наш футбол. Слуцкий тоже плохо высказался. Посмотрим, во что это выльется в Европе.

У Сергея Иванова за матч «Локо» — «Зенит» неудовлетворительная оценка. Но он классно провел матч! Команды его понимали. Поверьте мне, я 110 игр провел. Это был очень сложный момент.