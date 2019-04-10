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«Шахтер» представил новый клубный самолет

сегодня, 00:03

«Шахтер» вместе с авиакомпанией SkyUp Airlines презентовал новый клубный самолет модели Boeing 737-700 NG, выкрашенный в оранжево-черные цвета команды. Презентация состоялась в аэропорту Борисполь.

Главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека выступил с речью во время мероприятия.

Всем добрый день. Как вы знаете, мы очень много летаем, и для нас честь делать это вместе со SkyUp. Быть здесь и видеть плоды нашего партнерства – огромная привилегия. Перед нами брендированный самолет в цветах ФК «Шахтер». Это особенный момент. С большой гордостью смотрим на великолепное воздушное судно и, может быть, немного задираем нос. Я знаю, что это первый самолет, который полностью раскрашен в цвета футбольного клуба. Да, в Европе есть авиалайнеры с логотипами, но они не целиком в цветовой гамме, и это заставляет нас гордиться. Мы можем летать на нашем собственном самолете, а для нас это нечто большее, чем просто вид транспорта. В течение многих часов в воздухе это – наш дом. Фантастическая работа, мои поздравления! Надеюсь, и мы, и SkyUp продолжим побеждать. Как команда мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы держать наши имена на топ-уровне. Уверен, на этом самолете мы будем летать намного выше, чем раньше!

«Шахтер» представил новый клубный самолет

Напомним, в воскресенье «горняки» в Кубке Украины одержали победу над принципиальным соперником, киевским «Динамо».

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил parallels
   127 / 948
сегодня в 00:29
ждём презентацию тарасовского свинолёта.
Зачем им свинолет они в плацкартном вагоне)))
parallels
parallels
   3 / 948
сегодня в 00:12
ждём презентацию тарасовского свинолёта.
Сантус
Сантус
   96 / 948
сегодня в 00:10
Значит где то завтра появится инфа что Ахметов купил себе новый самолёт...видимо маловат ему уже 737 й....
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