«Шахтер» представил новый клубный самолет

«Шахтер» вместе с авиакомпанией SkyUp Airlines презентовал новый клубный самолет модели Boeing 737-700 NG, выкрашенный в оранжево-черные цвета команды. Презентация состоялась в аэропорту Борисполь.

Главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека выступил с речью во время мероприятия.