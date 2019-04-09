Взаимная агрессия. Кто кого покусает в английском баттле?

сегодня, 17:55

Почеттино хочет, чтобы «Тоттенхэм» сыграл против «Ман Сити» агрессивно, а Гвардиола и «горожане» собираются быть еще агрессивнее. «Соккер.ру» любопытно – кто передавит?

Для «Тоттенхэма» матч против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов без всякого преувеличения исторический, ведь это первый еврокубковый поединок на новеньком «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». И этот факт наверняка придаст «шпорам» сил и добавит им мотивации: кому не хочется выиграть в день еврокубкового новоселья после двух лет скитаний?! Помимо прочего, для «Тоттенхэма» это первый четвертьфинал с 2011 года, когда «шпоры» сражались на этой стадии с мадридским «Реалом»,

А вот «Манчестер Сити» второй год подряд входит в восьмерку лучших команд Европы, причем в прошлом розыгрыше на стадии 1/4 финала «горожанам» в соперники достался так же английский клуб. Тогда это был «Ливерпуль», «Сити» тоже начинал на выезде и проиграл 0:3, а потом и дома уступил 1:2. Сумеют ли лондонцы повторить успех мерсисайдцев? Британские эксперты говорят, что «Тоттенхэм» должен взять для себя за образец именно тот первый матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на «Энфилде», когда команда Юргена Клоппа «убила» соперника высоким прессингом.

Считается, что «Тоттенхэму» по силам окунуть «Манчестер Сити» в кипяток прессинга, но для этого «шпорам» нужно набраться смелости и сыграть первым номером – если не по владению мячом, то по остроте векторов атак и высоте отбора мяча. Почеттино обещает агрессивную игру. Он именно на это намекает? Вот только Гвардиола извлек урок из прошлогоднего фиаско и готов жать на педаль газа своей команды, а в лобовом столкновении – как знать, кому улыбнется удача.

Любопытные факты про соперничество

- «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов играет результативно. В 13 последних матчах с участием команды Гвардиолы в турнире видели тотал больше 2.5. Хотя не всегда в таких случаях «горожане» побеждали – «Ливерпуль» подтвердит;

- а вот эта серия важнее будет – у «голубой луны» не просто 4 подряд победы над «шпорами», а еще и четыре подряд победы, когда выигрывали еще и первые таймы. Хотя у Агуэро были проблемы со здоровьем, но если он сегодня выйдет на поле – Льорису будет весело;

- у «шпор» продолжается серия из шести подряд матчей Лиги чемпионов без поражений. Последний раз уступали на домашнем стадионе (тогда это был, разумеется, «Уэмбли») некоему Лионелю Месси и его «Барселоне» - со счетом 2:4;

- «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов тоже проигрывал – «Лиону», но в целом выиграл 6 из 7 последних поединков. Хотя вряд ли можно сравнивать нынешний «Шальке» и «Тоттенхэм», который готовился к поединкам такого уровня годами и знает соперника куда лучше, чем немцы;

- к слову, за все время противостояния клубов в АПЛ у них почти что равенство – 53 победы «Сити», 31 мировая и 51 победа «шпор». Если подключите все турниры, то разницы особой не увидите – 62 на 60 в пользу «горожан», но это преимущество обеспечили при Гвардиоле;

- последний раз «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» осенью 2016 года в Лондоне со счетом 2:0. С тех времен Кайл Уокер сменил одну команду на другую, а у Гвардиолы из состава защиты в основе остался один человек – Стоунз. Зато Давид Сильва, Стерлинг или Агуэро помнят то поражение – сегодня надо за него отплатить;

- «Манчестер Сити» в шестой раз подряд играет в плей-офф Лиги чемпионов, но единственный полуфинал провели при предыдущем тренере. Опыт тренерских побед в турнире пока слабо помогает Гвардиоле, и хотя понятно, что для многих «горожане» являются фаворитом – и статистика на их стороне, это Лига чемпионов, а не АПЛ , где «шпоры» редко выше «Сити»;

- в отличие от соперника, «Тоттенхэм» держит в музее на новеньком стадионе 3 европейских кубка – две победы в Кубке УЕФА и одну в Кубке Кубков. Пускай древние, зато история есть. А если говорить о ЛЧ , то у «шпор» всего три плей-офф главного турнира в истории, и соперники попадались злые – «Реал», «Ювентус» и теперь вот «Сити»;

- оценочная стоимость состава «Манчестер Сити» - свыше 1.14 миллиарда евро, «Тоттенхэма» - 0.84 миллиарда, причем только за Кейна и Алли в сумме могут требовать около 300 млн, ведь все знают, как Леви ведет переговоры. Так что сегодня не просто битва двух клубов из АПЛ в европейском турнире, а сражение почти составов суммарной стоимостью почти 2 миллиарда евро.

- речь о довольно результативной паре – сыграли уже 157 матчей, но средняя результативность держится на высоченном уровне – 2.94 гола за игру. Последней нулевой ничьей в противостоянии скоро исполнится 9 лет, а всего в 21 веке есть только два случая, когда голов не было. Учтите информацию, когда будете делать прогнозы;

- всего одна ничья на семнадцать матчей. У Почеттино, хотя он ненавидит «Барселону», тренерская философия примерно такая, как у его нынешнего соперника, поэтому когда «шпоры» рубятся с «горожанами» - щепки летят. В результате мировых почти не бывает, а единственная с 2011 года – перестрелка 2:2, когда «Тоттенхэм» в гостях отыгрался с 0:2.

Составы и тактика

В загашнике у Почеттино есть схема с тремя центральными защитниками, но для агрессивной игры больше подойдет расстановка 4-2-3-1, с Сиссоко в центре поля, который сможет подстраховывать отправляющихся в атаку поочередно, а то и вместе Триппьера с Роузом. Давление на флангах – один из залогов успеха «Тоттенхэма». Не выйдут на поле в составе «шпор» два Эрика – Ламела и Дайер, у них незалеченные травмы. Под вопросом участие Льоренте и Орье. Это не игроки стартового состава, но для усиления неплохо было бы иметь этих парней под рукой.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Алли – Эриксен, Сон, Моура – Кейн.

В списке потерь «Манчестер Сити» значатся второй вратарь Браво и Александр Зинченко, который вполне мог бы сыграть на левом фланге обороны. Менди, Уокер, Делф не вполне здоровы, но должны попасть в заявку, как и Агуэро, вернувшийся в общую группу накануне матча с «Тоттенхэмом». Скорее всего, Серхио начнет игру в запасе, а на острие атаки матч начнет его коллега Габриэль Жезус.

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Данило, Стоунз, Компани, Ляпорт – Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Сильва – Стерлинг, Бернарду Силва, Жезус.

Ключевая дуэль. Киран Триппьер vs Рахим Стерлинг

УЕФА выделяет противостояние двух англичан, двух лидеров «Трех львов» в качестве главной индивидуальной дуэли битвы «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Дело в том, что Рахим Стерлинг сейчас в превосходной форме, он забил восемь мячей в семи последних встречах за «горожан», претендует на звание игрока сезона в АПЛ , и исход английской рубки в плей-офф Лиги чемпионов во многом зависит от того, сумеют ли «шпоры» остановить Рахима. Такая задача будет стоять, судя по всему, перед Кираном Триппьером. Справится?

Прогноз «Соккер.ру»: если говорить о ставках, то напрашивается «обе забьют», говоря же об исходе, хочется верить в серьезность намерений «Тоттенхэма», который не должен проигрывать в первом матче на новом стадионе.