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Эдер: «Мы уверены в себе перед игрой с „Ахматом“»

сегодня, 14:37

Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом».

Мы уверены в себе перед игрой с «Ахматом». Хорошо, что есть еще несколько дней подготовиться. Провели хорошую тренировку. Надо обязательно набирать очки, показать хорошую игру и укреплять свое положение в таблице.

Сегодня заканчивал тренировку отдельно, потому что немного почувствовал усталость во время последней игры и, чтобы не рисковать, решил потренироваться отдельно. Ничего серьезного.

В игре с «Зенитом» мне хотелось отличиться, но игра получилось сложная, особенно сложным выдался первый тайм. «Зенит» хорошо играл на вторых мячах, у нас это не всегда хорошо получалось, поэтому игра получилось сложной. Значительно улучшили свою игру во втором тайме. Поэтому результат такой, как есть. Но я надеюсь, что в предстоящей игре с «Ахматом» у меня будет возможность отличиться и забить гол.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин также прокомментировал предстоящий матч с «Ахматом» в 23-м туре РПЛ.

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
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сегодня в 14:46
КОНЕЧНО УВЕРЕНЫ, СУХИНА УЖЕ ЗАКАЗАЛ ВАМ СУДЕЙСТВО ПРОДАЖНАЯ КАЗЁЛ ТЫ !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
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