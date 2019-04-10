Эдер: «Мы уверены в себе перед игрой с „Ахматом“»

Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом».

Мы уверены в себе перед игрой с «Ахматом». Хорошо, что есть еще несколько дней подготовиться. Провели хорошую тренировку. Надо обязательно набирать очки, показать хорошую игру и укреплять свое положение в таблице.

Сегодня заканчивал тренировку отдельно, потому что немного почувствовал усталость во время последней игры и, чтобы не рисковать, решил потренироваться отдельно. Ничего серьезного.

В игре с «Зенитом» мне хотелось отличиться, но игра получилось сложная, особенно сложным выдался первый тайм. «Зенит» хорошо играл на вторых мячах, у нас это не всегда хорошо получалось, поэтому игра получилось сложной. Значительно улучшили свою игру во втором тайме. Поэтому результат такой, как есть. Но я надеюсь, что в предстоящей игре с «Ахматом» у меня будет возможность отличиться и забить гол.