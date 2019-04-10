ГлавнаяНовости

Сёмин: «Слова Гинера про пенальти не хочу комментировать»

сегодня, 13:32

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, по мнению которого железнодорожникам судьи дают спорные пенальти.

Слова Гинера про пенальти «Локомотива»? Я Евгения Ленноровича не хочу комментировать. Он опытный руководитель, который хорошо знает футбол и знает, куда вести свою команду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эдер: «Мы уверены в себе перед игрой с „Ахматом“»
Сегодня, 14:37 Комментарии1
Колобков сообщил, что с передачей «Самары-Арены» региону есть проблемы
Сегодня, 14:26 Комментарии1
Дрон фотографировал сборную России во время ЧМ-2018
Сегодня, 14:04 Комментарии4
Друг Кокорина подтвердил, что садился к футболисту на колени
Сегодня, 13:53 Комментарии11
Сёмин: «Никакой уверенности в трёх очках в Грозном нет»
Сегодня, 13:45 Комментарии3
Сёмин: «Братья Миранчуки уже доросли до уровня лидеров»
Сегодня, 13:23 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Заратустра
Заратустра
   577 / 955
сегодня в 14:20
Уж не Гинеру о пеналях и судейских решениях плакать. Столько чемоданов им в судейскую занесено, столько липовых чемпионств куплено. Это уже притча во языцех.
makkie
makkie
   23 / 955
сегодня в 14:07
Я Евгения Ленноровича не хочу комментировать. Он опытный руководитель, который хорошо знает футбол и знает, куда вести свою команду.
__________________________________________

Читаем между строк: - Ну куда ты, Леннорыч, лезешь, у самого рыльце в пуху!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 955
сегодня в 13:34
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ **** СПАРТАК ДРУЖНО !

ГЫ-ГЫ
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 13:34
Сёмин молодец, не стал опускаться до уровня еврея.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100