Сёмин: «Слова Гинера про пенальти не хочу комментировать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, по мнению которого железнодорожникам судьи дают спорные пенальти.
Слова Гинера про пенальти «Локомотива»? Я Евгения Ленноровича не хочу комментировать. Он опытный руководитель, который хорошо знает футбол и знает, куда вести свою команду.
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Читаем между строк: - Ну куда ты, Леннорыч, лезешь, у самого рыльце в пуху!
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Читаем между строк: - Ну куда ты, Леннорыч, лезешь, у самого рыльце в пуху!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ