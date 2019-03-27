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«Уфа» определилась с новым главным тренером

вчера, 14:38

Руководство «Уфы» сегодня объявит имя нового главного тренера команды.

Сообщается, что им станет экс-рулевой «СКА-Хабаровска» Вадим Евсеев. Также стало известно, что российский специалист Евгений Перевертайло с середины марта работает в тренерском штабе «Уфы».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   102 / 835
вчера в 22:39
Удачи Евсееву!
За адекватность
За адекватность
   36 / 835
вчера в 16:05
Если выбор "КС" был в целом понятен и пока себя оправдывает, то выбор "Уфы", на мой взгляд, весьма неоднозначный. Как говорится "будем посмотреть", но довольно сомнительное назначение.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   120 / 835
вчера в 15:39
Перевертайло? Ахах
Да пусть уже сам Газизов перестанет скрывать факт, что и тренером клуба он все время являлся))
Или не, не тренером. Состав и схему определял, во
EAGuar As
EAGuar As
   30 / 835
вчера в 15:01
Пусть будет так .
Знатог
Знатог
   118 / 835
вчера в 14:57
За какие заслуги???
Zenit_84
Zenit_84
   73 / 835
вчера в 14:56
Удачи Вадиму
drug01
drug01
   107 / 835
вчера в 14:48
Цска не повезло....
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 14:45
А ганчаренко даже в Уфу не берут!
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