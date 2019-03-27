«Уфа» определилась с новым главным тренером

Руководство «Уфы» сегодня объявит имя нового главного тренера команды.
Сообщается, что им станет экс-рулевой «СКА-Хабаровска» Вадим Евсеев. Также стало известно, что российский специалист Евгений Перевертайло с середины марта работает в тренерском штабе «Уфы».
Да пусть уже сам Газизов перестанет скрывать факт, что и тренером клуба он все время являлся))
Или не, не тренером. Состав и схему определял, во
Да пусть уже сам Газизов перестанет скрывать факт, что и тренером клуба он все время являлся))
Или не, не тренером. Состав и схему определял, во