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У Алли подозрение на перелом руки

сегодня, 11:31
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

Накануне футболисту сделали рентген, поскольку есть подозрение на перелом руки. Однако даже если диагноз подтвердится, «шпоры» будут искать способ, чтобы Алли смог сыграть в ответном поединке с «горожанами». Если того потребует ситуация, Алли будет играть с гипсом.

Напомним, что в той же игре серьезную травму получил нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, а потеря еще и Алли может стать очень серьезным ударом для команды.

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Все комментарии
Djon_V
Djon_V
   646 / 965
сегодня в 12:09
Не везёт шпорам( ни разу не фанат Тоттенхема, но игрокам здоровья и скорейшего возвращения на поле
КЭТиК
КЭТиК
   193 / 965
сегодня в 12:07
Похоже это конец....
Bayern Best
Bayern Best
   110 / 965
сегодня в 12:07
Очень жаль шпор.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   41 / 965
сегодня в 12:00
Здоровья Алли!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 965
сегодня в 11:39
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