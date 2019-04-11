У Алли подозрение на перелом руки

сегодня, 11:31

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

Накануне футболисту сделали рентген, поскольку есть подозрение на перелом руки. Однако даже если диагноз подтвердится, «шпоры» будут искать способ, чтобы Алли смог сыграть в ответном поединке с «горожанами». Если того потребует ситуация, Алли будет играть с гипсом.

Напомним, что в той же игре серьезную травму получил нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, а потеря еще и Алли может стать очень серьезным ударом для команды.