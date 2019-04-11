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У Месси подозрение на трещину носовой перегородки после удара Смоллинга

сегодня, 04:08
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пройдёт медобследование после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

В первом тайме защитник МЮ Крис Смоллинг, стараясь опередить Месси в борьбе за мяч, рассёк аргентинцу кожу на лице. Оказалось, что у капитана «сине-гранатовых» подозрение на трещину носовой перегородки. Таким образом, он может пропустить следующий матч Примеры против «Уэски», но должен сыграть в ответной встрече с МЮ.

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