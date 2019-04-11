Леоненко: «У Лобановского ничего бы не вышло, имей раньше игроки контракты»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что главным секретом успехов Валерия Лобановского была благосклонность к нему первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимира Щербицкого, а также тот факт, что ранее у футболистов не было профессиональных контрактов.

Если бы не было Щербицкого и у футболистов были контракты – у Лобановского ничего бы не получилось.

Валерий Васильевич вернулся в «Динамо» во второй половине 90-х. Со временем в команду подтянулись иностранцы, имея на руках хорошие договоры, ему сразу же с ними стало не очень комфортно работать. Ведь раньше-то были «солдаты» и «рабы», а приехали легионеры, которые начали наглеть и показывать характер.

Их же не отправишь в «Динамо-3» или «Динамо-2», как меня. Если бы у меня был тогда агент, сколько бы я пробыл в «Динамо»? Два дня! Может, быть три.