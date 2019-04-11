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Леоненко: «У Лобановского ничего бы не вышло, имей раньше игроки контракты»

сегодня, 10:10

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что главным секретом успехов Валерия Лобановского была благосклонность к нему первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимира Щербицкого, а также тот факт, что ранее у футболистов не было профессиональных контрактов.

Если бы не было Щербицкого и у футболистов были контракты – у Лобановского ничего бы не получилось.

Валерий Васильевич вернулся в «Динамо» во второй половине 90-х. Со временем в команду подтянулись иностранцы, имея на руках хорошие договоры, ему сразу же с ними стало не очень комфортно работать. Ведь раньше-то были «солдаты» и «рабы», а приехали легионеры, которые начали наглеть и показывать характер.

Их же не отправишь в «Динамо-3» или «Динамо-2», как меня. Если бы у меня был тогда агент, сколько бы я пробыл в «Динамо»? Два дня! Может, быть три.

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Все комментарии
Brigar
Brigar
   99 / 963
сегодня в 10:43
Лобановский был гений, это не туркмен какой-нибудь аферный или карера самозванец.
Морозовский
Морозовский
   19 / 963
сегодня в 10:27
Правильно говорит, особенно про контракты. Имея контракты, такие мажоры как Кокорин считают себя властелинами колец и плевать ему на"Зенит", Семака и бакланов соККеровских!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 963
сегодня в 10:24
КАКАЯ РАЗНИЦА ?
ЛОБАНОВСКИЙ СДЕЛАЛ ТО, ЧТО ПОВТОРИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ 100 ЛЕТ НИКОМУ С ЭКС-СССР НЕ УДАСТСЯ...
STVA 1
STVA 1
   132 / 963
сегодня в 10:17
Если бы да кабы.
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