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Погба с оптимизмом смотрит на ответный матч с «Барселоной»

сегодня, 09:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвел итоги домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

Это была хорошая игра против одной из сильнейших команд мира. Мы доставили им проблемы, они доставили нам проблемы, но мы знаем их слабые места. 

У «Барсы» не было много моментов, возможно, один эпизод, когда нас спас Де Хеа, а после этого серьезной опасности не было. 

Мы знаем, что у каталонцев сильнейшая атака. Одна из лучших в мире. Но у всех команд есть недостатки. Мы их знаем и собираемся использовать это в следующей игре.

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Все комментарии
3ton
3ton
   498 / 963
сегодня в 10:29
МЮ трудностей не создал дома Барселоне .
Как-то легко защита справилась .
Вильярреал и тот 4 штуки забил
obana777
obana777
   139 / 963
сегодня в 10:15
В домашнем матче Барса твой оптимизм быстро растопчет. Смешно слышать, что знаем недостатки Барсы и собираемся это использовать в следующей игре. А что же в домашней не использовали?
ДСА
ДСА
   138 / 963
сегодня в 10:03
Барселона ошибок ПСЖ не повторит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 963
сегодня в 09:55
Это только слова. Вам надо забивать два и не пропустить, что маловероятно.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 09:36
В Испании будет ещё тяжелее.
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