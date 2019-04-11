Погба с оптимизмом смотрит на ответный матч с «Барселоной»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвел итоги домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

Это была хорошая игра против одной из сильнейших команд мира. Мы доставили им проблемы, они доставили нам проблемы, но мы знаем их слабые места.

У «Барсы» не было много моментов, возможно, один эпизод, когда нас спас Де Хеа, а после этого серьезной опасности не было.

Мы знаем, что у каталонцев сильнейшая атака. Одна из лучших в мире. Но у всех команд есть недостатки. Мы их знаем и собираемся использовать это в следующей игре.