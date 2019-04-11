Нападающий «Атлетико» Диего Коста дисквалифицирован на 8 матчей за свое поведение во время игры чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2).
В первом тайме поединка футболист вступил в перепалку с арбитром встречи Хилем Мансано, оскорбив его мать. Четыре матча Коста получил за оскорбление и еще четыре - за то, что схватил рефери за руку.
Также игрок оштрафован на 6010 евро. «Атлетико» - на 2800 евро.
Поскольку до конца чемпионата Испании осталось семь туров, сезон для Диего Косты закончен.
На испанском телеканале разбирали эту ситуацию, Коста действительно оскорбил арбитра. По губам прочитали.
Другое дело, зачем это нужно было делать в безобидной ситуации?
На испанском телеканале разбирали эту ситуацию, Коста действительно оскорбил арбитра. По губам прочитали.
Другое дело, зачем это нужно было делать в безобидной ситуации?