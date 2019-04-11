сегодня, 13:29

Нападающий «Атлетико» Диего Коста дисквалифицирован на 8 матчей за свое поведение во время игры чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2).

В первом тайме поединка футболист вступил в перепалку с арбитром встречи Хилем Мансано, оскорбив его мать. Четыре матча Коста получил за оскорбление и еще четыре - за то, что схватил рефери за руку.

Также игрок оштрафован на 6010 евро. «Атлетико» - на 2800 евро.

Поскольку до конца чемпионата Испании осталось семь туров, сезон для Диего Косты закончен.