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Диего Коста дисквалифицирован на 8 матчей

сегодня, 13:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Диего Коста дисквалифицирован на 8 матчей за свое поведение во время игры чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2).

В первом тайме поединка футболист вступил в перепалку с арбитром встречи Хилем Мансано, оскорбив его мать. Четыре матча Коста получил за оскорбление и еще четыре - за то, что схватил рефери за руку.

Также игрок оштрафован на 6010 евро. «Атлетико» - на 2800 евро.

Поскольку до конца чемпионата Испании осталось семь туров, сезон для Диего Косты закончен.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   230 / 966
сегодня в 13:49
Был бы он футболистом Реала или Барсы на восемь матчей не дисквалифицировали!
la_masia
la_masia ответил Scuderia Ferrari
   61 / 966
сегодня в 13:43
Опять конюшня приперлась на ветку барсы, а потом плачетесь что вас хейтят.
STVA 1
STVA 1
   131 / 966
сегодня в 13:42
Вспыльчивый пассажир!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Scuderia Ferrari
   422 / 966
сегодня в 13:38
Щас мессиботы будут радоваться такому решению, не понимая, что оно куда больше в пользу Реала, чем Барсы😂😂😂😂😂
я тебе по секрету скажу , Барса уже чемпион испании а то что внизу происходит не интересно.
la_masia
la_masia
   61 / 966
сегодня в 13:34
Ого, строго , но справедливо.
На испанском телеканале разбирали эту ситуацию, Коста действительно оскорбил арбитра. По губам прочитали.
Другое дело, зачем это нужно было делать в безобидной ситуации?
Oplot
Oplot ответил Scuderia Ferrari
   877 / 966
сегодня в 13:32
Вообще пофигу
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 966
сегодня в 13:31
Щас мессиботы будут радоваться такому решению, не понимая, что оно куда больше в пользу Реала, чем Барсы😂😂😂😂😂
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