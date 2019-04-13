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Шнякин: «В нашем футболе становится меньше денег»

13 апреля 2019, 00:11

Известный комментатор Дмитрий Шнякин положительно относится к тому, что в составе российских клубов становится больше воспитанников.

Многие восхищаются «Рубином», который практически полностью играет российским составом? Я не знаю, важно ли это — поддерживать или нет. Но это то, к чему все идет. Финансирование уменьшается, в нашем футболе становится меньше денег. Но он не становится от этого менее интересным. Здорово, конечно, посмотреть за Халком и восхищаться им, но вот уже есть о чем поговорить и без него. 

Русифицированный состав «Рубина» — что-то новое, что-то интересное. Появляются молодые ребята — Сагитов и Степанов. Повторюсь, это то, к чему все идет. Возможно, это такой этап очищения нашего футбола, который, возможно, станет более нормальным, адекватным. Может быть, и в Самаре наконец-то заиграют свои воспитанники.

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 апреля 2019 в 15:40
То есть большие деньги это плохо, а не очень большие это супер. Вот ты кадр. Сам хоть понял что написал?
galem72
galem72
13 апреля 2019 в 10:40, ред.
Ещё бы российский футбол не касался своим нелепым финансированием бюджета населения, то вообще было бы шикарно!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 апреля 2019 в 09:17
В Газпроме и РЖД денег меньше не становится. Только там не понимают, что деньги в футбол не играют. Футбол это одно, а соревнование денежных мешков это другое
ABir
ABir
13 апреля 2019 в 07:09
Большие деньги портят футбол и развращают футболистов, играть в футбол надо любить, а деньги вторичны
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 апреля 2019 в 03:52
С одной стороны это конечно положительный момент, но с другой стороны это значит то, что на международной арене нам ничего не светит.
Evilhuman
Evilhuman
13 апреля 2019 в 01:53
Дети лимита на огромных, не заработанных и не оправданных контрактах, вот и все кого мы уже смотрим,а будет ещё хуже
311
311
13 апреля 2019 в 01:10
Ксенофобские высказывания. Кто сильнее, тот и играет. Очищение затеял, стало быть иностранцы это грязь в отличие от детей лимита!)
grazie100
grazie100
13 апреля 2019 в 00:45, ред.
1960 золото ЧЕ и 3 серебра ЧЕ и 4 место в ЧМ!!!А сейчас за 27 лет 4 место вЧЕ- бронза наполовину с деревом и всё.В эти годы и каких денег и в помине не платили, в отличае от игроков Европы и Южной Америки
drug01
drug01
13 апреля 2019 в 00:29
Без денег футбола не будет....
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