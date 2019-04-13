Шнякин: «В нашем футболе становится меньше денег»

Известный комментатор положительно относится к тому, что в составе российских клубов становится больше воспитанников.

Многие восхищаются «Рубином», который практически полностью играет российским составом? Я не знаю, важно ли это — поддерживать или нет. Но это то, к чему все идет. Финансирование уменьшается, в нашем футболе становится меньше денег. Но он не становится от этого менее интересным. Здорово, конечно, посмотреть за Халком и восхищаться им, но вот уже есть о чем поговорить и без него.



Русифицированный состав «Рубина» — что-то новое, что-то интересное. Появляются молодые ребята — Сагитов и Степанов. Повторюсь, это то, к чему все идет. Возможно, это такой этап очищения нашего футбола, который, возможно, станет более нормальным, адекватным. Может быть, и в Самаре наконец-то заиграют свои воспитанники.