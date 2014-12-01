Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2014/2015

Валентин Иванов уверен, что Матюнин не оскорблял Халка

01 декабря 2014, 19:45
 Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов рассказал о том, какое наказание может получить арбитр матча «Мордовия» — «Зенит» Алексей Матюнин, который якобы сказал форварду «сине-бело-голубых» Халку, что не любит чернокожих.
 
– Так как обвинения прозвучали из уст игрока «Зенита», в первую очередь интересно было бы узнать реакцию клуба. Если она не последует, какие-то шаги придется предпринимать департаменту. Мы в любом случае заинтересованы в том, чтобы ситуация прояснилась. Думаю, стоит переговорить с кем-то из руководства «Зенита». Неплохо было бы, если бы такой разговор состоялся. Естественно, я должен посоветоваться с президентом РФС, чтобы решить, какие еще меры нам необходимо предпринять. На мой взгляд, речь идет не более чем о недоразумении. У меня нет никаких сомнений, что со стороны Матюнина ничего такого не было.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кураньи посетил базу «Динамо» в Новогорске
09 июля Видео
Шнуров может выступить на Суперкубке России
04 июля
Джордже Деспотович хочет получить паспорт РФ
04 июля
Москвичи проголосовали за то, чтобы назвать улицы в честь легенд «Спартака»
03 июля
Шамар Николсон может пропустить начало сезона
02 июля
Личка рассказал, в каком случае «Динамо» продлит с ним контракт
02 июля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 