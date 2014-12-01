Валентин Иванов уверен, что Матюнин не оскорблял Халка

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01 декабря 2014, 19:45

РФС Валентин Иванов рассказал о том, какое наказание может получить арбитр матча «Мордовия» — «Зенит» , который якобы сказал форварду «сине-бело-голубых» , что не любит чернокожих. Глава департамента судейства и инспектированиярассказал о том, какое наказание может получить арбитр матча «Мордовия» — «Зенит»