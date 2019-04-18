Уткин: «VAR не обеднил футбол и не кастрировал»

Футбольный журналист после просмотра матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» поделился мнением об использовании технологии VAR .

Дал мне Бог не быть болельщиком. Вчера в концовке матча «Ман Сити» – «Тоттенхэм» мне посчастливилось испытать не разочарование и восторг в любой последовательности, а просто два очень сильных чувства подряд.

В чем мне судьба благоволила – я вовремя снова свел дружбу с Невзоровым для того, чтобы утверждать, что технический прогресс не может быть против человека.

VAR не обеднил футбол и не кастрировал. VAR еще всем нам принесет столько удивительных эмоций, что мало не покажется.

Матч «Сити» – «Тоттенхэм» трудно было себе представить на такой высокой стадии Лиги чемпионов и с такой отдачей в качестве, возможно, главного хита европейского сезона. Но это стряслось.

Так прослеживается одно простое обстоятельство – английский футбол снова выходит на первые роли, становится сосредоточием идей.