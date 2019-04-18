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Уткин: «VAR не обеднил футбол и не кастрировал»

18 апреля 2019, 16:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Футбольный журналист Василий Уткин после просмотра матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» поделился мнением об использовании технологии VAR.

Дал мне Бог не быть болельщиком. Вчера в концовке матча «Ман Сити» – «Тоттенхэм» мне посчастливилось испытать не разочарование и восторг в любой последовательности, а просто два очень сильных чувства подряд.

В чем мне судьба благоволила – я вовремя снова свел дружбу с Невзоровым для того, чтобы утверждать, что технический прогресс не может быть против человека.

VAR не обеднил футбол и не кастрировал. VAR еще всем нам принесет столько удивительных эмоций, что мало не покажется.

Матч «Сити» – «Тоттенхэм» трудно было себе представить на такой высокой стадии Лиги чемпионов и с такой отдачей в качестве, возможно, главного хита европейского сезона. Но это стряслось.

Так прослеживается одно простое обстоятельство – английский футбол снова выходит на первые роли, становится сосредоточием идей.

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Все комментарии
kust07
kust07
19 апреля 2019 в 11:43
Читая Уткина,иной раз думаешь он сам то понимает че несет
San Skra
San Skra ответ Apsny (раскрыть)
19 апреля 2019 в 00:58, ред.
Б--ть, да ты новый МауриньЁ. А, ну расскажи, как правильно играть в футбол?
Беспределов
Беспределов
18 апреля 2019 в 23:58
Беспредел случился
Шишанутый
Шишанутый ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля 2019 в 21:04
Вот увидеш!
Apsny
Apsny
18 апреля 2019 в 20:26
Какие идеи были вчера, бах по мячу, бух по мячу, бабах, два дырявых на воротах, один хуже другого, бестолковое пинание мяча.
Bayern Best
Bayern Best
18 апреля 2019 в 19:50
Var лучшие что есть в футболе)
Шишанутый
Шишанутый
18 апреля 2019 в 19:20
Английский футбол это хлам. Лч выйграет Барса а ЛЕ Валенсия. Испани тащит!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля 2019 в 18:19
Ест ли мозг у утки? нет только фуага!
Миша Вилков
Миша Вилков
18 апреля 2019 в 17:21
Гость
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