Арустамян: «ЦСКА не будет принимать первое же предложение по Чалову»

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Насколько мне известно, у ЦСКА уже были варианты по трансферу Чалова. Сумма фигурировала в районе 10-15 миллионов, но армейцы не будут принимать первое же предложение. Чалов молод и может вырасти в цене, и я не думаю, что Федор стремится уехать ближайшим летом во что бы то ни стало. Возможно, он сам захочет остаться еще на сезон. Поставит себе цель выиграть чемпионат России с ЦСКА. Почему бы и нет. Он же армеец, воспитанник.
Юноша, к тебе большая просьба, не пиши мне, когда не подготовился....
Юноша, к тебе большая просьба, не пиши мне, когда не подготовился....
P.S. зачем Зениту возиться с молодёжью, когда за общие государственные деньги страны можно купить почти любого футболиста на планете ???
P.S. зачем Зениту возиться с молодёжью, когда за общие государственные деньги страны можно купить почти любого футболиста на планете ???
Деньги те же если не меньше
А опыт?
Да поди насмотрелся на Головина
Нахрен ему "такой" опыт
Деньги те же если не меньше
А опыт?
Да поди насмотрелся на Головина
Нахрен ему "такой" опыт