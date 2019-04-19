ГлавнаяНовости

Арустамян: «ЦСКА не будет принимать первое же предложение по Чалову»

19 апреля 2019, 17:26

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Насколько мне известно, у ЦСКА уже были варианты по трансферу Чалова. Сумма фигурировала в районе 10-15 миллионов, но армейцы не будут принимать первое же предложение. Чалов молод и может вырасти в цене, и я не думаю, что Федор стремится уехать ближайшим летом во что бы то ни стало. Возможно, он сам захочет остаться еще на сезон. Поставит себе цель выиграть чемпионат России с ЦСКА. Почему бы и нет. Он же армеец, воспитанник.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VV V
VV V ответил pomor45
   312 / 959
20 апреля в 21:51
И Чалова тоже. Вопрос только в цене. Россети упираться не станут - деньги же одни - государственные.
Юноша, объясняю: есть спонсор титульный ( Россети), есть спонсор Генеральный или официальный, а может быть и владельцем-и всё это государственная компания Газпром !
Юноша, к тебе большая просьба, не пиши мне, когда не подготовился....
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 959
20 апреля в 16:13
Объясните кто либо "помору", что Россети - это спонсор ЦСКА ( один из трех). А владелец Гинер. В бюджете клуба деньги спонсора ( не владельца) не превышают 5-7%.У двух клубов РПЛ владелец и спонсор (титульный ) один и тот же. Это Газпром и РЖД. У Спартака владелец Федун, а спонсор Луккойл ( один из). У Краснодара владелец Галицкий, а спонсор (написан на футболках).
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 959
20 апреля в 16:07
    pomor45
    pomor45 ответил Ваня лучший
       75 / 959
    20 апреля в 15:42
    Как тебе истина не нравится и это радует. Тем более, что в рядах твоих единомышленников по Зениту есть адекватные люди, которые понимают, что по части эффективности ЦСКА выше всех в РПЛ. А пассаж про Зенит оставвь при себе, просто сравни трансферы ЦСКА и Зенита и по деньгам и по эффективности. Кстати насчёт денег. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Всё течёт, все изменяется. Газовый поток денег не вечен
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил pomor45
         65 / 959
      20 апреля в 05:21
      Как тебе истина не нравится и это радует. Тем более, что в рядах твоих единомышленников по Зениту есть адекватные люди, которые понимают, что по части эффективности ЦСКА выше всех в РПЛ. А пассаж про Зенит оставвь при себе, просто сравни трансферы ЦСКА и Зенита и по деньгам и по эффективности. Кстати насчёт денег. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Всё течёт, все изменяется. Газовый поток денег не вечен
      anfield1984
      anfield1984 ответил Морозовский
         935 / 959
      20 апреля в 00:16
      Так чем Чалов может заинтересовать Барсу?
      Морозовский
      Морозовский ответил anfield1984
         5 / 959
      19 апреля в 23:23
      В Испании таких бревен пруд пруди , еще и с культурой паса)
      Ну, вот, опять ты за своё))!
      anfield1984
      anfield1984 ответил Морозовский
         935 / 959
      19 апреля в 23:12
      В Испании таких бревен пруд пруди , еще и с культурой паса)
      pomor45
      pomor45 ответил VV V
         75 / 959
      19 апреля в 22:49
      Да, Чалов армеец, а не Зенитовец, у Зенита не могут быть свои воспитанники по определению ! P.S. зачем Зениту возиться с молодёжью, когда за общие государственные деньги страны можно купить почти любого футболиста на планете ???
      И Чалова тоже. Вопрос только в цене. Россети упираться не станут - деньги же одни - государственные.
      pomor45
      pomor45 ответил Ваня лучший
         75 / 959
      19 апреля в 22:44
      Совершенно неважно какое это будет предложение первое, или пятое. Даже если это будет предложение от серьезного клуба, то все будет взвешено с точки зрения его перспектив. В ЦСКА к трансферам и на вход и на выход относятся очень серьезно.
      Ты просто топорщишься от собственной исключительности, которую полностью отождествляешь с искусственно нагнетаемой тобой исключительностью своего клуба - это взаимосвязано.Только, если ЦСКА не попадёт в ЛЧ, а вероятность достаточно велика, то предложений по Чалову не будет вообще. Да и финансовое положение твоего исключительно серьёзного и эффективного клуба оставляет желать лучшего. Песню про народные деньги неэффективного Зенита оставь при себе. Эта квашенная фальшивка порядком надоела.
      Морозовский
      Морозовский ответил anfield1984
         5 / 959
      19 апреля в 21:31
      В чём? Очень интересно знать.
      Не уволят, ещё благодарственное письмо на родину напишут!
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         65 / 959
      19 апреля в 21:18
      Совершенно неважно какое это будет предложение первое, или пятое. Даже если это будет предложение от серьезного клуба, то все будет взвешено с точки зрения его перспектив. В ЦСКА к трансферам и на вход и на выход относятся очень серьезно.
      anfield1984
      anfield1984 ответил Морозовский
         935 / 959
      19 апреля в 19:39
      В чём? Очень интересно знать.
      Морозовский
      Морозовский ответил anfield1984
         5 / 959
      19 апреля в 19:38
      Если скаут Барсы, хоть заикнется с предложением купить Чалова, его уволят,с формулировкой «не соответствует занимаемой должности».
      Нет, уважааемый - Вы, ошибаетесь.
      time out
      time out
         929 / 959
      19 апреля в 19:26
      Какая Барселона?! Максимум Кадис или Малага, да и то еще подумают!
      cska1948
      cska1948
         93 / 959
      19 апреля в 19:00
      Нобель, не беги впереди паровоза!
      anfield1984
      anfield1984 ответил Морозовский
         935 / 959
      19 апреля в 18:48
      Если скаут Барсы, хоть заикнется с предложением купить Чалова, его уволят,с формулировкой «не соответствует занимаемой должности».
      anfield1984
      anfield1984 ответил VV V
         935 / 959
      19 апреля в 18:46
      Вы гордитесь таким воспитанником?
      anfield1984
      anfield1984 ответил МКС
         935 / 959
      19 апреля в 18:45
      Он там никому не нужен. Если он РФПЛ забивает 11 мячей за 22 матча, то что он будет делать в Европе?
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 959
      19 апреля в 18:16
      Если это предложение сделает первой "Барселона", то конюшня откажет значит. Очень будет жаль!
      cska plus
      cska plus
         20 / 959
      19 апреля в 17:59
      Мы не хрющатник, поможем молодому дарованию принять правильное решение.
      kolpankolpan
      kolpankolpan
         407 / 959
      19 апреля в 17:56
      Никаких предложений не было.Этот Шнобель выступает проводником предпродажных идей. Понятно отсутствие предложений из смысла разговора.Озвучил цену от которой будут торговаться. Цена за такое огромная.Чалов гнилой мешок.Купит только идиот.Но стараться надо, деньги не пахнут это злой такой бизинес.
      VV V
      VV V
         312 / 959
      19 апреля в 17:45
      Да, Чалов армеец, а не Зенитовец, у Зенита не могут быть свои воспитанники по определению !
      P.S. зачем Зениту возиться с молодёжью, когда за общие государственные деньги страны можно купить почти любого футболиста на планете ???
      ДАША Д
      ДАША Д
         121 / 959
      19 апреля в 17:36
      Надо поторговаться
      Sunny.
      Sunny.
         163 / 959
      19 апреля в 17:30
      Да подождем , куда нам торопиться
      МКС
      МКС
         162 / 959
      19 апреля в 17:28
      Че ему там делать то

      Деньги те же если не меньше

      А опыт?

      Да поди насмотрелся на Головина

      Нахрен ему "такой" опыт
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100