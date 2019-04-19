Арустамян: «ЦСКА не будет принимать первое же предложение по Чалову»

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Насколько мне известно, у ЦСКА уже были варианты по трансферу Чалова. Сумма фигурировала в районе 10-15 миллионов, но армейцы не будут принимать первое же предложение. Чалов молод и может вырасти в цене, и я не думаю, что Федор стремится уехать ближайшим летом во что бы то ни стало. Возможно, он сам захочет остаться еще на сезон. Поставит себе цель выиграть чемпионат России с ЦСКА . Почему бы и нет. Он же армеец, воспитанник.