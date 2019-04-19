Клопп: «Понятия не имею, повлияет ли вылет „Сити“ из ЛЧ на гонку в АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма».

Понятия не имею, как вылет «Манчестер Сити» может повлиять на чемпионскую гонку в АПЛ , но это было невероятно. Следить за этим - это просто «вау». Все думали, что Стерлинг забил чистый гол, и праздновали его. В итоге оказался офсайд, что тяжело осознать.

Мои большие комплименты «Тоттенхэму». Я еще в начале сезона говорил: у «Тоттенхэма» было самое тяжелое лето. И не потому, что они никого не купили, а так как у команды было только две недели отпуска.