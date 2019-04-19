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Клопп: «Понятия не имею, повлияет ли вылет „Сити“ из ЛЧ на гонку в АПЛ»

19 апреля 2019, 17:40
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма».

Понятия не имею, как вылет «Манчестер Сити» может повлиять на чемпионскую гонку в АПЛ, но это было невероятно. Следить за этим - это просто «вау». Все думали, что Стерлинг забил чистый гол, и праздновали его. В итоге оказался офсайд, что тяжело осознать.

Мои большие комплименты «Тоттенхэму». Я еще в начале сезона говорил: у «Тоттенхэма» было самое тяжелое лето. И не потому, что они никого не купили, а так как у команды было только две недели отпуска.

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Все комментарии
League1
League1 ответил Князь Всея Турина
   321 / 959
19 апреля в 21:05
победить Лысого моГЛИ только Конте и Раньери, ну и есть шансы у Аллегри. Заметь все тренеры из Италии. Сарри в счёт не берём,он с одной макарониной в голове.
Клоп вообще-то лысого тоже всегда возил. У Клоппа очень хороший процент побед против лысого. Лысый ему в основном проигрывает.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил League1
   622 / 959
19 апреля в 20:43
Давай, Клопильда, додавливай лысого до конца. Он это заслужил. Бери уже наконец это чемпионство в АПЛ. Заслужил.
победить Лысого моГЛИ только Конте и Раньери, ну и есть шансы у Аллегри. Заметь все тренеры из Италии. Сарри в счёт не берём,он с одной макарониной в голове.
League1
League1
   321 / 959
19 апреля в 17:49
Давай, Клопильда, додавливай лысого до конца. Он это заслужил. Бери уже наконец это чемпионство в АПЛ. Заслужил.
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