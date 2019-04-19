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Гвардиола: «Не считаю, что вылет из ЛЧ повышает наши шансы на победу в АПЛ»

19 апреля 2019, 17:34
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что вылет из Лиги чемпионов поможет им как-то в борьбе за чемпионство в АПЛ.

Чемпионская гонка в Англии продолжается. Мы думаем о предстоящей игре и о том, как в ней победить. Я не считаю, что вылет из Лиги чемпионов каким-то образом облегчит нам задачу в борьбе за чемпионский титул. Я бы предпочел быть в полуфинале Лиги чемпионов. Мы привыкли к большому количеству матчей. У нас было много игр в ноябре и декабре. Так что это не было бы проблемой для нас.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
19 апреля в 20:47
Пепик сказал,что у него есть уверенность в том,что пройдут Шпор, поторопился Пахан с выводами. у Почетино не было предчувствия, но он вышел.
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
19 апреля в 19:43
Ага,ещё и АПЛ про фукай и ты супер тренеришка!
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
19 апреля в 18:02
Так и должно быть.
Alexander Garmash
Alexander Garmash
19 апреля в 17:59
ТТХ в субботу МС вынесет, сделав тем самым подарок Ливеру. Горячий матч предстоит, на эмоциях.
League1
League1
   321 / 959
19 апреля в 17:37
Надеюсь, что пепцу и чемпионство в АПЛ уже не светит. Гнилой мужичок.
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