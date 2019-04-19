Гвардиола: «Не считаю, что вылет из ЛЧ повышает наши шансы на победу в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что вылет из Лиги чемпионов поможет им как-то в борьбе за чемпионство в АПЛ .

Чемпионская гонка в Англии продолжается. Мы думаем о предстоящей игре и о том, как в ней победить. Я не считаю, что вылет из Лиги чемпионов каким-то образом облегчит нам задачу в борьбе за чемпионский титул. Я бы предпочел быть в полуфинале Лиги чемпионов. Мы привыкли к большому количеству матчей. У нас было много игр в ноябре и декабре. Так что это не было бы проблемой для нас.