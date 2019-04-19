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«Монако» сыграет с ПСЖ в форме с изображением Нотр-Дама

19 апреля 2019, 23:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Футболисты «Монако» выйдут на игру с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама, пострадавшего от пожара 15 апреля.

Ранее сообщалось, что Неймар вряд ли примет участие в предстоящей игре. Футболист пока что восстанавливается после травмы ноги.

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Все комментарии
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   866 / 959
20 апреля в 14:54
Лучше бы сыграли в футболках Ван Дамма, вот это правда необычно.
parallels
parallels
   3 / 959
20 апреля в 07:32
у вас фотка из новости отвалилась
wingback
wingback
   150 / 959
20 апреля в 05:15
Уже соборы начали палить чтоб бабла срубить. Думаю, скоро будет потоп...
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   135 / 959
20 апреля в 01:29
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