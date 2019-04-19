«Монако» сыграет с ПСЖ в форме с изображением Нотр-Дама

19 апреля 2019, 23:59

Футболисты «Монако» выйдут на игру с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама, пострадавшего от пожара 15 апреля.

Ранее сообщалось, что Неймар вряд ли примет участие в предстоящей игре. Футболист пока что восстанавливается после травмы ноги.