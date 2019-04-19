Пусть говорят. «VAR – убийца футбольных эмоций!»

Ненавистный Почеттино VAR вывел «Тоттенхэм» в полуфинал Лиги чемпионов, а Гвардиола остался при своем мнении. «Соккер.ру» собрал новую порцию мнений о VAR.
Применение системы видеопомощи арбитрам в плей-офф Лиги чемпионов заставляет некоторых взглянуть на VAR с новой стороны, а других, несмотря на испытания, укрепляет в правильности выбранного курса. Самая интригующая история последней недели, конечно же, о том, как «Тоттенхэм» тренера Маурисио Почеттино вышел в полуфинал Лиги чемпионов, куда ему был бы заказан путь, кабы не использование видеоповторов. Соль в том, что аргентинский тренер не раз высказывался против VAR, а тут остался бы без полуфинала Лиги чемпионов, если бы не новая пока еще для футбола технология.
Маурисио Почеттино (1 марта 2018, после теста VAR в матче Кубка Англии): «Из-за системы видеоповторов трудно сосредоточиться на самой игре. Считаю, что английские судьи – лучшие в Европе, а может быть, и в мире, но я затрудняюсь ответить, помогает им эта система или, наоборот, мешает. Футбол – это эмоции. Если мы собираемся их уничтожить, то футбол станет уже другим. Судьям тяжело, и мне жаль их. Но ещё больше мне жаль болельщиков, которым очень трудно ориентироваться в подобных ситуациях».
Маурисио Почеттино (24 января 2019): «Отложить внедрение VAR в Англии - хорошая идея. Если у нас еще нет всей необходимой информации, лучше подождать год или больше. Меня беспокоит то, что могут случиться ситуации, когда футбол начнет раздражать болельщиков. Если будет пауза в пять минут на то, чтобы принять решение, даже не знаю, как фанаты будут себя вести. Посмотрите любую игру в Европе. Там никто не доволен».
После общей победы над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов при непосредственной помощи видеоповторов Почеттино в шутку даже призывали извиниться перед VAR, но аргентинец не стал распространяться на эту тему, сказал лишь о том, что «Тоттенхэм» вознаградила вселенная. А ведь как последовательный противник системы видеопомощи арбитрам Маурисио должен был хотя бы выразить сожаление тем, что VAR отнял эмоции у «Манчестер Сити» и армии болельщиков «горожан».
Особенно забавно будет, если в следующий раз, когда VAR сработает не в пользу «Тоттенхэма», Почеттино снова заведет свою песню. Знаете, что плохо в позиции противников VAR? Они оставляют за собой право быть флюгерами: сегодня видеоповтор – молчок, завтра сработал в пользу соперников – и снова возмущения: «VAR убивает эмоции!» В этом смысле огромный респект хочется выразить Хосепу Гвардиолы, который несмотря на огромное разочарование и досаду, остался при своем мнении.
Хосеп Гвардиола (3 декабря 2018): «Я в восторге от этого решения. Система VAR - это необходимая технология в современном футболе. Пока что этой системы нет в Англии, но рано или поздно это произойдет».
Хосеп Гвардиола (21 февраля 2019, после матча с «Шальке», в котором в ворота «Сити» было назначено два пенальти, а защитник Отаменди получил красную карточку – спасибо VAR): «Я большой поклонник VAR. Там был пенальти, и во втором эпизоде тоже, как и офсайд. Красная карточка тоже вполне могла быть красной карточкой».
Хосеп Гвардиола (19 апреля 2019, после матча с «Тоттенхэмом», где VAR отнял у «Манчестер Сити» гол, который выводил команду Пепа в полуфинал Лиги чемпионов): «Безусловно, обидно, что мы вылетели из Лиги чемпионов. Мы создали много моментов и показали отличный футбол. VAR нужен для того, чтобы уменьшить количество судейских ошибок. Я поддерживал использование этой системы раньше и буду поддерживать дальше».
Что думают другие тренеры, которые столкнулись с VAR в плей-офф Лиги чемпионов?
Юрген Клопп не высказывался строго за или против VAR. В первый раз немецкий тренер уделил большую часть пресс-конференции использованию видеоповторов после осеннего матча Кубка Лиги с «Челси». Тогда судьи неправомерно засчитали гол «Челси» из офсайда, хотя смотрели видео и не увидели. Клоппа это возмутило.
Юрген Клопп (27 сентября 2018): «Во время подачи со стандарта два игрока „Челси“ находились в офсайде. В очевидном офсайде, который посчитали пассивным, хотя игроки „Челси“, находясь в неправильном положении, блокировали моих футболистов. Они не касались мяча, но принимали участие в эпизоде. Игра при стандартах изменится кардинально, если будет разрешено блокировать соперников, находясь в офсайде. И Баркли, который нанес первый удар, был в офсайде. Пусть в небольшом, арбитр мог это не заметить, но ведь он использовал VAR! Весь эпизод смотрели. Объясните мне, зачем использовать VAR, если арбитры боятся принимать решения? Зачем он нужен?»
Во второй раз Клопп высказал о VAR после эпизода в концовке матча «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Немецкий тренер признался, что «реально сочувствовал» «Ман Сити» после того, как у них отобрали гол, не мог поверить, что гол Стерлинга, который казался чистым, будет отменен.
Главный тренер «Ювентуса» Массилимилано Аллегри высказался в пользу VAR после матча группового этапа с «Валенсией», когда Роналду, на его взгляд, был несправедливо удален с поля.
Массимилиано Аллегри (20 сентября 2018): «Могу сказать лишь то, что VAR помогла бы арбитру разобраться в этой ситуации. Остаться в матче Лиги чемпионов в меньшинстве после такого эпизода обидно. Из-за этого мы могли проиграть. Нам будет не хватать Роналду в следующих играх».
Кстати, вспоминал о VAR Массимилиано и после вылета «Ювентуса» из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов от «Реала», когда на последних минутах был назначен пенальти, а Буффон получил красную карточку.
Есть мнение о VAR у главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде. В Ла Лиге видеоассистенты арбитров уже работают, в отличие от АПЛ, так что «Барса» и Эрнесто сталкивались с VAR не только в Лиге чемпионов.
Эрнесто Вальверде: «VAR и другие технологии, которые должны сделать футбол честным, должны прийти нам на помощь, но мы пока не можем оценить последствий, которые они окажут на игру. Я бы не хотел, чтобы из-за VAR рвался темп игры, футбол прекрасен, когда идет в быстром темпе и без остановок. Безусловно, арбитрам нужна помощь, но нам только предстоит вывести ее идеальную помощь. Я пока не знаю, к чему все это приведет, и жду, как вы».
Главный тренер «Аякс» Эрик тен Хаг пока держит при себе программное мнение о VAR, но после отмененного гола «Аякса» в первом матче с «Реалом» он назвал решение, принятое после просмотра видеоповторов, позором.
Эрик тен Хаг: «Это позор. Наш гол был отменён. Судьи дали нам различные объяснения по этому эпизоду, которые сводились к тому, что Тадич мешал голкиперу. Я посмотрел повтор и скажу, что там трудно разглядеть офсайд, как и то, что вратарю помешали».
Выслушав тренеров, дадим слово команде диванных знатоков. Василий Уткин резюмирует сегодняшний разговор о VAR: «Технический прогресс не может быть против человека. VAR не обеднил футбол и не кастрировал. VAR еще всем нам принесет столько удивительных эмоций, что мало не покажется».
А значит бригада ВАР может выполнять заказ. Чей ? На мой взгляд прежде всего УЕФА. УЕФА, ФИФА всегда стремились иметь возможность манипулировать результатами. ВАР оставляет за ними такую возможность . ВАР снимает ответственность с судьей и перекладывает её на бригаду просмотра, какое-то гибридное судейство получается.
Вальверде прав нужно время , чтобы оценить новшество и его роль в футболе.
А значит бригада ВАР может выполнять заказ. Чей ? На мой взгляд прежде всего УЕФА. УЕФА, ФИФА всегда стремились иметь возможность манипулировать результатами. ВАР оставляет за ними такую возможность . ВАР снимает ответственность с судьей и перекладывает её на бригаду просмотра, какое-то гибридное судейство получается.
Вальверде прав нужно время , чтобы оценить новшество и его роль в футболе.
А без ВАР что? Судья решил, одни радуются, другие тупо спорят, хотя давить на судью бессмысленно.
А ВАР может перевернуть всё с ног на голову, как было в срду в конце матча МС-Тоттенхем.
А без ВАР что? Судья решил, одни радуются, другие тупо спорят, хотя давить на судью бессмысленно.
А ВАР может перевернуть всё с ног на голову, как было в срду в конце матча МС-Тоттенхем.