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Пусть говорят. «VAR – убийца футбольных эмоций!»

вчера, 21:58

Ненавистный Почеттино VAR вывел «Тоттенхэм» в полуфинал Лиги чемпионов, а Гвардиола остался при своем мнении. «Соккер.ру» собрал новую порцию мнений о VAR.

Применение системы видеопомощи арбитрам в плей-офф Лиги чемпионов заставляет некоторых взглянуть на VAR с новой стороны, а других, несмотря на испытания, укрепляет в правильности выбранного курса. Самая интригующая история последней недели, конечно же, о том, как «Тоттенхэм» тренера Маурисио Почеттино вышел в полуфинал Лиги чемпионов, куда ему был бы заказан путь, кабы не использование видеоповторов. Соль в том, что аргентинский тренер не раз высказывался против VAR, а тут остался бы без полуфинала Лиги чемпионов, если бы не новая пока еще для футбола технология. 

Маурисио Почеттино (1 марта 2018, после теста VAR в матче Кубка Англии): «Из-за системы видеоповторов трудно сосредоточиться на самой игре. Считаю, что английские судьи – лучшие в Европе, а может быть, и в мире, но я затрудняюсь ответить, помогает им эта система или, наоборот, мешает. Футбол – это эмоции. Если мы собираемся их уничтожить, то футбол станет уже другим. Судьям тяжело, и мне жаль их. Но ещё больше мне жаль болельщиков, которым очень трудно ориентироваться в подобных ситуациях».

Маурисио Почеттино (24 января 2019): «Отложить внедрение VAR в Англии - хорошая идея. Если у нас еще нет всей необходимой информации, лучше подождать год или больше. Меня беспокоит то, что могут случиться ситуации, когда футбол начнет раздражать болельщиков. Если будет пауза в пять минут на то, чтобы принять решение, даже не знаю, как фанаты будут себя вести. Посмотрите любую игру в Европе. Там никто не доволен».

После общей победы над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов при непосредственной помощи видеоповторов Почеттино в шутку даже призывали извиниться перед VAR, но аргентинец не стал распространяться на эту тему, сказал лишь о том, что «Тоттенхэм» вознаградила вселенная.  А ведь как последовательный противник системы видеопомощи арбитрам Маурисио должен был хотя бы выразить сожаление тем, что VAR отнял эмоции у «Манчестер Сити» и армии болельщиков «горожан». 

Особенно забавно будет, если в следующий раз, когда VAR сработает не в пользу «Тоттенхэма», Почеттино снова заведет свою песню. Знаете, что плохо в позиции противников VAR? Они оставляют за собой право быть флюгерами: сегодня видеоповтор – молчок, завтра сработал в пользу соперников – и снова возмущения: «VAR убивает эмоции!» В этом смысле огромный респект хочется выразить Хосепу Гвардиолы, который несмотря на огромное разочарование и досаду, остался при своем мнении. 

Хосеп Гвардиола (3 декабря 2018): «Я в восторге от этого решения. Система VAR - это необходимая технология в современном футболе. Пока что этой системы нет в Англии, но рано или поздно это произойдет».

Хосеп Гвардиола (21 февраля 2019, после матча с «Шальке», в котором в ворота «Сити» было назначено два пенальти, а защитник Отаменди получил красную карточку – спасибо VAR): «Я большой поклонник VAR. Там был пенальти, и во втором эпизоде тоже, как и офсайд. Красная карточка тоже вполне могла быть красной карточкой».

Хосеп Гвардиола (19 апреля 2019, после матча с «Тоттенхэмом», где VAR отнял у «Манчестер Сити» гол, который выводил команду Пепа в полуфинал Лиги чемпионов): «Безусловно, обидно, что мы вылетели из Лиги чемпионов. Мы создали много моментов и показали отличный футбол. VAR нужен для того, чтобы уменьшить количество судейских ошибок. Я поддерживал использование этой системы раньше и буду поддерживать дальше».

Что думают другие тренеры, которые столкнулись с VAR в плей-офф Лиги чемпионов?

Юрген Клопп не высказывался строго за или против VAR. В первый раз немецкий тренер уделил большую часть пресс-конференции использованию видеоповторов после осеннего матча Кубка Лиги с «Челси». Тогда судьи неправомерно засчитали гол «Челси» из офсайда, хотя смотрели видео и не увидели. Клоппа это возмутило. 

Юрген Клопп (27 сентября 2018): «Во время подачи со стандарта два игрока „Челси“ находились в офсайде. В очевидном офсайде, который посчитали пассивным, хотя игроки „Челси“, находясь в неправильном положении, блокировали моих футболистов. Они не касались мяча, но принимали участие в эпизоде. Игра при стандартах изменится кардинально, если будет разрешено блокировать соперников, находясь в офсайде. И Баркли, который нанес первый удар, был в офсайде. Пусть в небольшом, арбитр мог это не заметить, но ведь он использовал VAR! Весь эпизод смотрели. Объясните мне, зачем использовать VAR, если арбитры боятся принимать решения? Зачем он нужен?»

Во второй раз Клопп высказал о VAR после эпизода в концовке матча «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Немецкий тренер признался, что «реально сочувствовал» «Ман Сити» после того, как у них отобрали гол, не мог поверить, что гол Стерлинга, который казался чистым, будет отменен. 

Главный тренер «Ювентуса» Массилимилано Аллегри высказался в пользу VAR после матча группового этапа с «Валенсией», когда Роналду, на его взгляд, был несправедливо удален с поля. 

Массимилиано Аллегри (20 сентября 2018): «Могу сказать лишь то, что VAR помогла бы арбитру разобраться в этой ситуации. Остаться в матче Лиги чемпионов в меньшинстве после такого эпизода обидно. Из-за этого мы могли проиграть. Нам будет не хватать Роналду в следующих играх».

Кстати, вспоминал о VAR Массимилиано и после вылета «Ювентуса» из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов от «Реала», когда на последних минутах был назначен пенальти, а Буффон получил красную карточку. 

Есть мнение о VAR у главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде. В Ла Лиге видеоассистенты арбитров уже работают, в отличие от АПЛ, так что «Барса» и Эрнесто сталкивались с VAR не только в Лиге чемпионов.

Эрнесто Вальверде: «VAR и другие технологии, которые должны сделать футбол честным, должны прийти нам на помощь, но мы пока не можем оценить последствий, которые они окажут на игру. Я бы не хотел, чтобы из-за VAR рвался темп игры, футбол прекрасен, когда идет в быстром темпе и без остановок. Безусловно, арбитрам нужна помощь, но нам только предстоит вывести ее идеальную помощь. Я пока не знаю, к чему все это приведет, и жду, как вы».  

Главный тренер «Аякс» Эрик тен Хаг пока держит при себе программное мнение о VAR, но после отмененного гола «Аякса» в первом матче с «Реалом» он назвал решение, принятое после просмотра видеоповторов, позором. 

Эрик тен Хаг: «Это позор. Наш гол был отменён. Судьи дали нам различные объяснения по этому эпизоду, которые сводились к тому, что Тадич мешал голкиперу. Я посмотрел повтор и скажу, что там трудно разглядеть офсайд, как и то, что вратарю помешали».

Выслушав тренеров, дадим слово команде диванных знатоков. Василий Уткин резюмирует сегодняшний разговор о VAR: «Технический прогресс не может быть против человека. VAR не обеднил футбол и не кастрировал. VAR еще всем нам принесет столько удивительных эмоций, что мало не покажется».

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Джураев Шерзод REAL MADRID
Джураев Шерзод REAL MADRID
сегодня в 08:18
Эй вы чуваки это жы позор для всей футбола когда его вилечества ВАР лещает гол МС и считывает позорный гол Леоренти(слепому ясно когда мяч касается руку футболиста) и спомнете пеналти в ворота Хорватие игре против продажних Французов(ФИФА Лысий началник) после игри фсе ветерани поделелис с мнением Петр Шмейхел "не было тогда пеналти человек проста не может вскриват руки когда прегает.Моурене это просто позор лищет достойную команду победы.Судете сами Если защитали пеналти в игре Хорватия-Франция а почему не считали игру рукой Леоренти МС- Тоттенхем ПООООООЗЗООООЛРРРРР. Мне проста жаль Гвардиолу (Имейте введу я фанат реала) он должен был пройте следующей раунт
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   408 / 1020
сегодня в 08:02
Вар не вар, но нужно начисто убрать двоякое трактование эпизодов, рукой головой любыми частями тела ближе к воротам соперника? Должен быть офсайд! Игра рукой в своей штрафной не прижатой к телу? Пенальти! Гол с любыми частями тела кроме руки? Считается! С рукой- нет! Толчок рукой? Штрафной! Подкат не в мяч и снос соперника - предупреждение, повтор- желтая, безоговорочно! Подкат в мяч и снос - норм! И так далее =)
Антиспамм
Антиспамм
   58 / 1020
сегодня в 07:41
Понабрали Сонек и Пэдров!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Самедов Агил
   184 / 1020
сегодня в 06:59
А ведь эмоций вдвойне больше становится...единственное что раздражает это когда главный идёт смотрит сам долго и нудно, чёткое решение из будки должно быть по связи, есть гол нет гола, или ещё что то...в остальном справедливо должно быть....
там тоже есть своя изюминка , Псж Мю , я ждал жеста судьи пен или нет
Самедов Агил
Самедов Агил
   216 / 1020
сегодня в 06:39
А ведь эмоций вдвойне больше становится...единственное что раздражает это когда главный идёт смотрит сам долго и нудно, чёткое решение из будки должно быть по связи, есть гол нет гола, или ещё что то...в остальном справедливо должно быть....
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   166 / 1020
сегодня в 03:09
ВАР украл эмоции у Гвардиолы, и дал их игрокам Тоттенхем, но насчет гола Льоренте, то даже в Англии разделилось мнение, как экспертов, так и фанатов, фанаты Сити, и некоторые эксперты и нейтральные фанаты говорят,что судье не показали попадание в руку иначе этот гол бы Чакир отменил, другие ( в основном фанаты Шпор), даже приводят правила по которым этот гол не смотря на касание руки должен был быть засчитан. Горячие дискуссии, но почти все сошлись на том, что нужно стандартизировать правила насчет руки, по которому любая игра рукой, независимо от положения, будет считаться неправомерной. Но вар по крайней мере решил вопросы по оффсайдам, к некоторым пенальти иногда возникают вопросы, но вар по мне все же лучше чем без него, когда судья не всегда правильно принимает решение, и проверить его решение нет возможности.
Roman73
Roman73
   219 / 1020
сегодня в 01:37
Пенальти на Суаресе в матче с Лионом и третий гол Тотенхема в ворота Сити показывают у ВАР остаются возможности манипуляции . Возможность выбирать ракурсы показа, в зависимости от ракурсов один и тот же эпизод можно трактовать по -разному.
А значит бригада ВАР может выполнять заказ. Чей ? На мой взгляд прежде всего УЕФА. УЕФА, ФИФА всегда стремились иметь возможность манипулировать результатами. ВАР оставляет за ними такую возможность . ВАР снимает ответственность с судьей и перекладывает её на бригаду просмотра, какое-то гибридное судейство получается.
Вальверде прав нужно время , чтобы оценить новшество и его роль в футболе.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Serg3.12
   66 / 1020
сегодня в 01:31
На фото, Хосепка думает: " Вот д...мо!")
сережа думает,вот ювентус)
kts
kts
   317 / 1020
сегодня в 00:29
Уткин 56
Правдин Семён
Правдин Семён
   171 / 1020
сегодня в 00:15
Если у одних ВАР крадет эмоции, то он дарит их другим.Всё честно.
Вася Васильев
Вася Васильев
сегодня в 00:01
Наоборот
faneng
faneng
   763 / 1020
вчера в 23:45
ВАР не крадет эмоции, а усиливает их! Такая интрига: засчитают гол или нет?
А без ВАР что? Судья решил, одни радуются, другие тупо спорят, хотя давить на судью бессмысленно.
А ВАР может перевернуть всё с ног на голову, как было в срду в конце матча МС-Тоттенхем.
Ars Ars 1
Ars Ars 1
   571 / 1020
вчера в 23:29
VAR - это замечательно. если повтор даёт четкое понимание того, что случилось, то судьбу эпизода решается по визуальной справедливости, которая значительно выше судейской, принятой в режиме онлайн с необъективного ракурса. Игра становится нагляднее, понятнее. Остановки? Да они итак валяются с 75 минуты если им надо...
Zlatan35
Zlatan35 ответил zenit_forever2014
   23 / 1020
вчера в 23:29
Конечно ВАР это хорошо, просто важно его правильно использовать.
честно его использовать
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 1020
вчера в 23:18
На фото, Хосепка думает: " Вот д...мо!")
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
вчера в 22:55
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил pomor45
       17 / 1020
    вчера в 22:39
    согласен,без вар та концовка была бы глянцевой
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       17 / 1020
    вчера в 22:37
    Чем же насолил Почетино автору? ах да,Сити выбил))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       456 / 1020
    вчера в 22:32
    Конечно ВАР это хорошо, просто важно его правильно использовать.
    mugik1973
    mugik1973
       323 / 1020
    вчера в 22:23
    ВАР украл попеду у МС
    pomor45
    pomor45
       91 / 1020
    вчера в 22:20
    Как можно утверждать, что ВАР крадёт эмоции, когда они просто зашкаливают. Где вы ещё увидите такие эмоции, как в концовке матча МС с Тотенхэмом? А само отношение к новшеству. У многих от него несВАРение. Многие его недоВАРивают, или не переВАРивают. но большинство всё-таки склонно его переВАРить и принять.
    Groove000
    Groove000 ответил Так Себе Аналитик
       243 / 1020
    вчера в 22:09
    Что за нетрадиционный шрифт?)
    Соккеровский же)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       5 / 1020
    вчера в 22:00
    Что за нетрадиционный шрифт?)
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