Пусть говорят. «VAR – убийца футбольных эмоций!»

вчера, 21:58

Ненавистный Почеттино VAR вывел «Тоттенхэм» в полуфинал Лиги чемпионов, а Гвардиола остался при своем мнении. «Соккер.ру» собрал новую порцию мнений о VAR .

Применение системы видеопомощи арбитрам в плей-офф Лиги чемпионов заставляет некоторых взглянуть на VAR с новой стороны, а других, несмотря на испытания, укрепляет в правильности выбранного курса. Самая интригующая история последней недели, конечно же, о том, как «Тоттенхэм» тренера Маурисио Почеттино вышел в полуфинал Лиги чемпионов, куда ему был бы заказан путь, кабы не использование видеоповторов. Соль в том, что аргентинский тренер не раз высказывался против VAR , а тут остался бы без полуфинала Лиги чемпионов, если бы не новая пока еще для футбола технология.

Маурисио Почеттино (1 марта 2018, после теста VAR в матче Кубка Англии): «Из-за системы видеоповторов трудно сосредоточиться на самой игре. Считаю, что английские судьи – лучшие в Европе, а может быть, и в мире, но я затрудняюсь ответить, помогает им эта система или, наоборот, мешает. Футбол – это эмоции. Если мы собираемся их уничтожить, то футбол станет уже другим. Судьям тяжело, и мне жаль их. Но ещё больше мне жаль болельщиков, которым очень трудно ориентироваться в подобных ситуациях».

Маурисио Почеттино (24 января 2019): «Отложить внедрение VAR в Англии - хорошая идея. Если у нас еще нет всей необходимой информации, лучше подождать год или больше. Меня беспокоит то, что могут случиться ситуации, когда футбол начнет раздражать болельщиков. Если будет пауза в пять минут на то, чтобы принять решение, даже не знаю, как фанаты будут себя вести. Посмотрите любую игру в Европе. Там никто не доволен».

После общей победы над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов при непосредственной помощи видеоповторов Почеттино в шутку даже призывали извиниться перед VAR , но аргентинец не стал распространяться на эту тему, сказал лишь о том, что «Тоттенхэм» вознаградила вселенная. А ведь как последовательный противник системы видеопомощи арбитрам Маурисио должен был хотя бы выразить сожаление тем, что VAR отнял эмоции у «Манчестер Сити» и армии болельщиков «горожан».

Особенно забавно будет, если в следующий раз, когда VAR сработает не в пользу «Тоттенхэма», Почеттино снова заведет свою песню. Знаете, что плохо в позиции противников VAR ? Они оставляют за собой право быть флюгерами: сегодня видеоповтор – молчок, завтра сработал в пользу соперников – и снова возмущения: « VAR убивает эмоции!» В этом смысле огромный респект хочется выразить Хосепу Гвардиолы, который несмотря на огромное разочарование и досаду, остался при своем мнении.

Хосеп Гвардиола (3 декабря 2018): «Я в восторге от этого решения. Система VAR - это необходимая технология в современном футболе. Пока что этой системы нет в Англии, но рано или поздно это произойдет».

Хосеп Гвардиола (21 февраля 2019, после матча с «Шальке», в котором в ворота «Сити» было назначено два пенальти, а защитник Отаменди получил красную карточку – спасибо VAR ): «Я большой поклонник VAR . Там был пенальти, и во втором эпизоде тоже, как и офсайд. Красная карточка тоже вполне могла быть красной карточкой».

Хосеп Гвардиола (19 апреля 2019, после матча с «Тоттенхэмом», где VAR отнял у «Манчестер Сити» гол, который выводил команду Пепа в полуфинал Лиги чемпионов): «Безусловно, обидно, что мы вылетели из Лиги чемпионов. Мы создали много моментов и показали отличный футбол. VAR нужен для того, чтобы уменьшить количество судейских ошибок. Я поддерживал использование этой системы раньше и буду поддерживать дальше».

Что думают другие тренеры, которые столкнулись с VAR в плей-офф Лиги чемпионов?

Юрген Клопп не высказывался строго за или против VAR . В первый раз немецкий тренер уделил большую часть пресс-конференции использованию видеоповторов после осеннего матча Кубка Лиги с «Челси». Тогда судьи неправомерно засчитали гол «Челси» из офсайда, хотя смотрели видео и не увидели. Клоппа это возмутило.

Юрген Клопп (27 сентября 2018): «Во время подачи со стандарта два игрока „Челси“ находились в офсайде. В очевидном офсайде, который посчитали пассивным, хотя игроки „Челси“, находясь в неправильном положении, блокировали моих футболистов. Они не касались мяча, но принимали участие в эпизоде. Игра при стандартах изменится кардинально, если будет разрешено блокировать соперников, находясь в офсайде. И Баркли, который нанес первый удар, был в офсайде. Пусть в небольшом, арбитр мог это не заметить, но ведь он использовал VAR ! Весь эпизод смотрели. Объясните мне, зачем использовать VAR , если арбитры боятся принимать решения? Зачем он нужен?»

Во второй раз Клопп высказал о VAR после эпизода в концовке матча «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Немецкий тренер признался, что «реально сочувствовал» «Ман Сити» после того, как у них отобрали гол, не мог поверить, что гол Стерлинга, который казался чистым, будет отменен.

Главный тренер «Ювентуса» Массилимилано Аллегри высказался в пользу VAR после матча группового этапа с «Валенсией», когда Роналду, на его взгляд, был несправедливо удален с поля.

Массимилиано Аллегри (20 сентября 2018): «Могу сказать лишь то, что VAR помогла бы арбитру разобраться в этой ситуации. Остаться в матче Лиги чемпионов в меньшинстве после такого эпизода обидно. Из-за этого мы могли проиграть. Нам будет не хватать Роналду в следующих играх».

Кстати, вспоминал о VAR Массимилиано и после вылета «Ювентуса» из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов от «Реала», когда на последних минутах был назначен пенальти, а Буффон получил красную карточку.

Есть мнение о VAR у главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде. В Ла Лиге видеоассистенты арбитров уже работают, в отличие от АПЛ , так что «Барса» и Эрнесто сталкивались с VAR не только в Лиге чемпионов.

Эрнесто Вальверде: « VAR и другие технологии, которые должны сделать футбол честным, должны прийти нам на помощь, но мы пока не можем оценить последствий, которые они окажут на игру. Я бы не хотел, чтобы из-за VAR рвался темп игры, футбол прекрасен, когда идет в быстром темпе и без остановок. Безусловно, арбитрам нужна помощь, но нам только предстоит вывести ее идеальную помощь. Я пока не знаю, к чему все это приведет, и жду, как вы».

Главный тренер «Аякс» Эрик тен Хаг пока держит при себе программное мнение о VAR , но после отмененного гола «Аякса» в первом матче с «Реалом» он назвал решение, принятое после просмотра видеоповторов, позором.

Эрик тен Хаг: «Это позор. Наш гол был отменён. Судьи дали нам различные объяснения по этому эпизоду, которые сводились к тому, что Тадич мешал голкиперу. Я посмотрел повтор и скажу, что там трудно разглядеть офсайд, как и то, что вратарю помешали».