Аджоев: «Как и ожидали, матч в Уфе получился тяжёлым»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды над «Уфой» в матче 24-го тура РПЛ .

Как и ожидали, матч в Уфе получился тяжёлым. Соперник решает свои задачи, отчаянно борется за выживание и цепляется за любой шанс. Поэтому никто и не настраивался на лёгкую прогулку. В такой ситуации нам крайне важно было набрать три очка. И у них, и у нас были шансы, возможность забить, развернуть всё в свою сторону, но повторюсь, на данный момент самое главное, что «Арсенал» возвращается из Уфы с победой.