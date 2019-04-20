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Аджоев: «Как и ожидали, матч в Уфе получился тяжёлым»

20 апреля 2019, 14:06
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды над «Уфой» в матче 24-го тура РПЛ.

Как и ожидали, матч в Уфе получился тяжёлым. Соперник решает свои задачи, отчаянно борется за выживание и цепляется за любой шанс. Поэтому никто и не настраивался на лёгкую прогулку. В такой ситуации нам крайне важно было набрать три очка. И у них, и у нас были шансы, возможность забить, развернуть всё в свою сторону, но повторюсь, на данный момент самое главное, что «Арсенал» возвращается из Уфы с победой.

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