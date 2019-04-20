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Скопинцев: «Ваня Игнатьев — топ-пацан»

20 апреля 2019, 13:47

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о товарище по команде Иване Игнатьеве. Недавно стало известно, что Игнатьев отказался продлевать контракт с «Краснодаром», узнав размер зарплаты новичка команды — Скопинцева.

Ваня Игнатьев — топ-пацан. Он меня первый в Инстаграме поприветствовал, когда о трансфере объявили, – было приятно. А общаться с Игнатьевым об этой истории… Зачем мне про этот бред спрашивать? С такого только смеяться можно, такое обсуждать несерьёзно.

Ранее Скопинцев признался, что обращался к известному комментатору Нобелю Арустамяну с просьбой уменьшить количество инсайдов, которые связаны с его переходом в другой клуб.

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Константин Белых
Константин Белых
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20 апреля в 14:05
А что в нем топового кроме 4 голов в сезоне и требовании зарплаты?
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