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Черевченко: «2:0 - это самый опасный счет в футболе»

20 апреля 2019, 13:48
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился впечатлениями после гостевой победы над «Уфой».

Поблагодарил ребят за проделанную работу. Понятно, что тяжело было, в конце уже психология была — никуда от этого не денешься. Всегда говорил, что счет 2:0 — это самый опасный счет в футболе. Хорошо, что все хорошо заканчивается. 

«Арсенал» ведет реальную борьбу за попадание в еврокубки? Я на это внимание не обращаю. Я об этом даже не думаю. У нас следующая игра со «Спартаком», все мысли только о ней.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   332 / 959
20 апреля в 16:59
А 1-0 самый безопасный наверно?)))))
la_masia
la_masia
   146 / 959
20 апреля в 13:54
Игорь, если тебя после Арсенала позовут в Спартак, не думай соглашаться...посмотри на предшественников.
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