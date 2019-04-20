Черевченко: «2:0 - это самый опасный счет в футболе»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился впечатлениями после гостевой победы над «Уфой».

Поблагодарил ребят за проделанную работу. Понятно, что тяжело было, в конце уже психология была — никуда от этого не денешься. Всегда говорил, что счет 2:0 — это самый опасный счет в футболе. Хорошо, что все хорошо заканчивается.

«Арсенал» ведет реальную борьбу за попадание в еврокубки? Я на это внимание не обращаю. Я об этом даже не думаю. У нас следующая игра со «Спартаком», все мысли только о ней.