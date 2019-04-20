Хохлов: «Подковерные игры? Нет, я в своих игроках уверен»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, чем борьба за выживание отличается от битвы за чемпионство.
Напряжение и давление со всех сторон есть и вверху, и внизу. Разница, наверное, только в задачах. А оступаться нельзя нигде. Вот для клубов, находящихся в середине таблицы, все более-менее спокойно.
Есть ли нервозность в команде? Напряженность есть, нервозности нет.
Подковерные игры? Нет, я в своих игроках уверен.
Ранее Хохлов прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Все печально в Динамо. Дай, Бог, ошибаюсь.
Все печально в Динамо. Дай, Бог, ошибаюсь.