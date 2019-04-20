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Хохлов: «Подковерные игры? Нет, я в своих игроках уверен»

20 апреля 2019, 13:03

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, чем борьба за выживание отличается от битвы за чемпионство.

Напряжение и давление со всех сторон есть и вверху, и внизу. Разница, наверное, только в задачах. А оступаться нельзя нигде. Вот для клубов, находящихся в середине таблицы, все более-менее спокойно.

Есть ли нервозность в команде? Напряженность есть, нервозности нет.

Подковерные игры? Нет, я в своих игроках уверен.

Ранее Хохлов прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». 

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Все комментарии
andromend
andromend
   720 / 959
20 апреля в 15:57
Видимо, долги по зарплате так и не погасили,раз такие разговоры пошли...
Все печально в Динамо. Дай, Бог, ошибаюсь.
Суеверный
Суеверный
   225 / 959
20 апреля в 14:44
Все в общем-то банальные сентенции. Только, что КОНКРЕТНО подразумевал Дмитрий Хохлов под термином "подковерные игры"? Трактовать можно по разному... Был вот когда-то у меня кот. Обожал забраться под ковер и там шариться. Вылазил, отряхивался, облизывался и с победным видом удалялся... Тоже "подковерная игра", однако...
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 13:12
Подковёрные игры есть всегда, и это ли Хохлову не знать.
beefs
beefs
   194 / 959
20 апреля в 13:11
Спорное мнение...
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