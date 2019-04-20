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Евсеев: «Мяч не шел в ворота. Это футбол»

20 апреля 2019, 13:55
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2).

Мы дали на старте фору, отдали гандикап команде. Отыгрываться всегда тяжело. Мы постарались, приложили все силы. Мяч не шел в ворота. В конце об этом думали. Это футбол. Где-то он помогает реализовать ситуацию, когда что-то не складывается. Где-то нет.

Плотный график? Мы же готовились к чемпионату. Поэтому готовы, как и все команды. Ничего такого я не вижу. На четвертый день нормально играть в футбол.

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Все комментарии
fanilich
fanilich
20 апреля в 18:34
Плохо тренируем , самая банальная "отмазка" мяч не шел в ворота,когда нет игры всегда так будет и когда в команде "леги"и все "временщики" ждать результата наивно
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
20 апреля в 14:56
бывает...
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