Марков: «Игра с „Крыльями“ была за девять очков»

Нападающий «Динамо» Евгений Марков прокомментировал победу «бело-голубых» над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ .

Сложная игра, было много борьбы в центре поля, никто не хотел отдавать инициативу. До этого мы играли очень хорошо, но, к сожалению, не могли набрать нужные три очка, а сегодня игра была равная, но мы победили - это самое главное. Если посмотреть на турнирную таблицу, можно понять, почему сегодня была такая игра - это матч был не за три очка, а за шесть и за девять, поэтому такое качество игры и было.