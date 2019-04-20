ГлавнаяНовости

Марков: «Игра с „Крыльями“ была за девять очков»

20 апреля 2019, 20:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Динамо» Евгений Марков прокомментировал победу «бело-голубых» над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

Сложная игра, было много борьбы в центре поля, никто не хотел отдавать инициативу. До этого мы играли очень хорошо, но, к сожалению, не могли набрать нужные три очка, а сегодня игра была равная, но мы победили - это самое главное. Если посмотреть на турнирную таблицу, можно понять, почему сегодня была такая игра - это матч был не за три очка, а за шесть и за девять, поэтому такое качество игры и было.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
20 апреля в 20:47
самая важная победа Динамо в этом сезоне. за девять не знаю) но точно что игра за шесть очков
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 20:30
Динамиков с сложной но очень нужной победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100