Шунин: «Панченко - наш кормилец»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Крыльями Советов» (1:0) похвалил нападающего «бело-голубых» Кирилла Панченко, забившего единственный гол в матче.

Сегодня была проведена огромная работа, может чего-то не получилось, но самое главное, что мы сегодня сделали — забили мяч и выиграли.

Если не считать рикошета, то Панченко целенаправленно бил по воротам, и я очень рад, что Кирилл забил. Он долго не мог забить и прервал эту безголевую серию. Уверен, что теперь у всех будет только подъем вверх. Кирилл наш кормилец, сегодня он нам очень помог, и команда выиграла.

Самое главное, что мы выиграли, неважно, как мы играли. У нас были в прошлых матчах моменты, и мы играли неплохо, а в этой игре все было иначе, но главное три очка. Я надеюсь, что теперь нам будет везти.