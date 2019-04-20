ГлавнаяНовости

Шунин: «Панченко - наш кормилец»

20 апреля 2019, 20:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Крыльями Советов» (1:0) похвалил нападающего «бело-голубых» Кирилла Панченко, забившего единственный гол в матче.

Сегодня была проведена огромная работа, может чего-то не получилось, но самое главное, что мы сегодня сделали — забили мяч и выиграли.

Если не считать рикошета, то Панченко целенаправленно бил по воротам, и я очень рад, что Кирилл забил. Он долго не мог забить и прервал эту безголевую серию. Уверен, что теперь у всех будет только подъем вверх. Кирилл наш кормилец, сегодня он нам очень помог, и команда выиграла.

Самое главное, что мы выиграли, неважно, как мы играли. У нас были в прошлых матчах моменты, и мы играли неплохо, а в этой игре все было иначе, но главное три очка. Я надеюсь, что теперь нам будет везти.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 06:03
Игра была ничейная, но "Динамо" немного повезло с рикошетом.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   190 / 959
20 апреля в 22:17
здоровая атмосфера в коллективе - есть хорошо
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
20 апреля в 20:50
Хорошее сравнение...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100