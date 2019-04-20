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Рассказов: «В России лучше „Спартака“ клуба нет»

20 апреля 2019, 19:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Защитник «Спартака» Николай Рассказов пообщался с журналистами после открытой тренировки.

Завтра «красно-белые» проведут матч чемпионата России против «Енисея».

Отличное настроение. Провели открытую тренировку. Все было на позитиве. Все хорошо. Прошлую проигранную игру забыли.

Каждый следующий матч становится самым важным. Нам нужны очки. Мы будем стараться побеждать в каждом матче.

Мы всегда хотим стать чемпионами. Мы играем в «Спартаке», в великом клубе.

«Енисей» — хорошая команда. Я не думаю, что они будут весь матч сидеть в обороне. Они в принципе играющие и могут доставить проблемы.

Почему проваливаем вторые таймы? Тяжело сказать. Выносливость вроде есть. Мы исправим это в ближайших играх.

У Андрея Ещенко была непростая травма. Я очень рад, что он вернулся. Да, мы с ним конкуренты, но мы хорошо общаемся и поддерживаем друг друга.

Чему я могу научиться у Андрея? У каждого футболиста есть изъяны. Если бы у меня не было изъянов, я бы уже давно играл в топ-клубе. Европейском, я имею в виду, конечно. В России лучше «Спартака» нет. 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 04:20
Гипноз....не иначе...)))

Мог бы сейчас в Краснодаре играть....
kust07
kust07
   82 / 959
21 апреля в 14:15
Рассказчик,фамилия говорит сама за себя)
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
21 апреля в 07:16
А я пожалуй соглашусь с глупцом!
Ведь реально лучше Спартака никто не умеет смешить народ, а скандалы, интриги расследования, заговоры, так это ТНТ, НТВ, РЕН тв, ТВ3 и Аль-Джазира отдыхают.
А вот с футбольной точки зрения Спартак давно уже не первый и не лучший!
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
21 апреля в 03:00
анекдоты рассказывает)
Юрниекс
Юрниекс
   325 / 959
21 апреля в 00:05
Самый смешной,это да...Пищевик- клоун, в нашем футбольном цирке...
Юрниекс
Юрниекс
   325 / 959
21 апреля в 00:04
Самый смешной,это да...Пищевик- клоун, в нашем футбольном цирке...
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
20 апреля в 23:55
Рассказов окзался сказочником...
n272nm
n272nm
   147 / 959
20 апреля в 23:49
Блаженный... что с него взять :))))
Albertinos
Albertinos
   381 / 959
20 апреля в 22:20
Наивный мальчик! Вся Россия уже давно знает, что хуже и позорнее клуба нет!
Болеть за свиней,значит быть самим свиньёй!
ABir
ABir
   176 / 959
20 апреля в 22:14
То что Спартак лучший знают все, самый популярный тоже! Данное обстоятельство многих и выбешивает.
PITER_1
PITER_1
   223 / 959
20 апреля в 21:57
зачем два последних предложение добавил, надо было остановиться.
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 21:30
Спартак лучший клуб России, это отрывок из молитвы секты.
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 21:20
Рассказову надо спросить у своего капитана губошлёпа и он ему расскажет как все ненавидят спартак.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   619 / 959
20 апреля в 21:10
Фамилия у него под стать, таким фразам)))
Роман Романов
Роман Романов
   854 / 959
20 апреля в 20:57
69... им Месси в состав и тот тоже запоет
Роман Романов
Роман Романов
   854 / 959
20 апреля в 20:55
Зомбилэнд в действии
vovinho11
vovinho11
   309 / 959
20 апреля в 20:43
Как зомбированный
wingback
wingback
   150 / 959
20 апреля в 20:36
Рассказов - это погоняло,походу...
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
20 апреля в 20:22
Каждый кулик свое болото хвалит, а каждый поросенок свой свинарник...
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
20 апреля в 20:20
Лучше Спартака половина клубов. )
Гуливер
Гуливер
   936 / 959
20 апреля в 20:14
сегодня у Рассказова нос вырос длиннее на 3 см
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
20 апреля в 20:08
В России смешнее Спартака нет. Гыгыгы
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Заполярный
   122 / 959
20 апреля в 20:07
Вот именно,что тут спорить,взглянул в таблицу и сразу все понятно....
311
311
   54 / 959
20 апреля в 20:05
Раз в 16 лет и спартак лучший!)
poodle
poodle
   244 / 959
20 апреля в 20:02
Так подлизал,что аж волос в зубах застрял,ох уж этот рассказов,типичный Спартач!
Заполярный
Заполярный
   303 / 959
20 апреля в 20:02
ТАК ВЕДЬ И НЕ ПОСПОРИШЬ С НИКОЛАЕМ. ЧИСТАЯ ПРАВДА.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил ОРЛОВЕЦ
   750 / 959
20 апреля в 19:53
Рассказов любит сказки рассказывать
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   582 / 959
20 апреля в 19:43
Рассказывай нам, Рассказов
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
20 апреля в 19:41
про зенит узнали только в 2010 году,за коней было стыдно всегда
Спартак!!!!
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