Рассказов: «В России лучше „Спартака“ клуба нет»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов пообщался с журналистами после открытой тренировки.

Завтра «красно-белые» проведут матч чемпионата России против «Енисея».

Отличное настроение. Провели открытую тренировку. Все было на позитиве. Все хорошо. Прошлую проигранную игру забыли.

Каждый следующий матч становится самым важным. Нам нужны очки. Мы будем стараться побеждать в каждом матче.

Мы всегда хотим стать чемпионами. Мы играем в «Спартаке», в великом клубе.

«Енисей» — хорошая команда. Я не думаю, что они будут весь матч сидеть в обороне. Они в принципе играющие и могут доставить проблемы.

Почему проваливаем вторые таймы? Тяжело сказать. Выносливость вроде есть. Мы исправим это в ближайших играх.

У Андрея Ещенко была непростая травма. Я очень рад, что он вернулся. Да, мы с ним конкуренты, но мы хорошо общаемся и поддерживаем друг друга.

Чему я могу научиться у Андрея? У каждого футболиста есть изъяны. Если бы у меня не было изъянов, я бы уже давно играл в топ-клубе. Европейском, я имею в виду, конечно. В России лучше «Спартака» нет.