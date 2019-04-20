Степашин: «Не самый хороший матч, но повезло»

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Любая победа – заслуженная. Не самый хороший матч, но повезло. Поблагодарил Миодрага Божовича после матча. Сказал ему: «Ты, как настоящий динамовец, подарил нам три очка».

Надеюсь, и «Крылья», и «Динамо» продолжат выступления в чемпионате России в следующем сезоне. Кстати, в Самаре очень хороший стадион. Хотя у нас лучше.