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Степашин: «Не самый хороший матч, но повезло»

20 апреля 2019, 19:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Любая победа – заслуженная. Не самый хороший матч, но повезло. Поблагодарил Миодрага Божовича после матча. Сказал ему: «Ты, как настоящий динамовец, подарил нам три очка».

Надеюсь, и «Крылья», и «Динамо» продолжат выступления в чемпионате России в следующем сезоне. Кстати, в Самаре очень хороший стадион. Хотя у нас лучше. 

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Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin
   374 / 959
20 апреля в 23:45
Кто бы говорил?! У нас стадион есть и болельщики есть, как и должно быть у Легендарного клуба. Конечно, Самаре повезло, что Путин решил у вас ЧМ провести и стадион построить, а то барахтались бы до сих пор в своем болоте.
И вообще, что за времена настали? Каой-то петросян из Самары! мечтает отпрвить Динамо в фнл.
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 959
20 апреля в 21:29
Степашка бы так и сказал - хорошо заплатили , а стадион в Химках ясень перь лучший , особенно при таких пустых трибунах.
Динамо место в пердиве, стадиона нет, болельщиков нет , надо с чего то начинать !
holms918
holms918
   799 / 959
20 апреля в 19:52
Какой бы матч не был, но главное победа.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
20 апреля в 19:38
Можно слегка передохнуть.
beefs
beefs
   194 / 959
20 апреля в 19:35
Наконец дождались победы...
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