Дзюба забил 50-й гол за «Зенит» и 100-й – в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль в матче чемпионата России с «Краснодаром».
Первый гол стал для нападающего 50-м в составе питерского клуба во всех турнирах, второй – 100-м в РПЛ (включая мячи за тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь»).
Всего в РПЛ форвард провел 303 матча. В списке лучших бомбардиров в истории турнира он уступает лишь Олегу Веретенникову (143 гола), Александру Кержакову (139), Дмитрию Кириченко (130), Дмитрию Лоськову (120), Роману Павлюченко (103) и Сергею Семаку (102).
Кун Агуэро сколько в АПЛ наколотил? боюсь представить сколько он бы мог настрелять в нашем дворовом чемпике)
выкинте на помойку подобные статейки
Кун Агуэро сколько в АПЛ наколотил? боюсь представить сколько он бы мог настрелять в нашем дворовом чемпике)
выкинте на помойку подобные статейки