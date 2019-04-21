Дзюба забил 50-й гол за «Зенит» и 100-й – в РПЛ

21 апреля 2019, 08:36

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль в матче чемпионата России с «Краснодаром».

Первый гол стал для нападающего 50-м в составе питерского клуба во всех турнирах, второй – 100-м в РПЛ (включая мячи за тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь»).