ГлавнаяНовости

Дзюба забил 50-й гол за «Зенит» и 100-й – в РПЛ

21 апреля 2019, 08:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль в матче чемпионата России с «Краснодаром».

Первый гол стал для нападающего 50-м в составе питерского клуба во всех турнирах, второй – 100-м в РПЛ (включая мячи за тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь»).

Всего в РПЛ форвард провел 303 матча. В списке лучших бомбардиров в истории турнира он уступает лишь Олегу Веретенникову (143 гола), Александру Кержакову (139), Дмитрию Кириченко (130), Дмитрию Лоськову (120), Роману Павлюченко (103) и Сергею Семаку (102).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноФорвард «Арсенала» стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Сегодня, 16:48 ФотоКомментарии3
ОфициальноФорвард «Барселоны» стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Сегодня, 13:30 ФотоКомментарии59
ОфициальноВ ФНЛ выбрали лучшего тренера в апреле
Сегодня, 12:50 Комментарии2
ОфициальноБолельщики «Томи» выбрали лучшего игрока в апреле
Сегодня, 11:11 Комментарии2
Йович установил рекорд Лиги Европы
Сегодня, 10:44 Комментарии5
ОфициальноБолельщики «Урала» выбрали лучшего игрока в апреле
Сегодня, 10:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
21 апреля в 16:31
Поздравляю!
Гавроша
Гавроша ответил FILL3286
   30 / 959
21 апреля в 13:19
Лягенда зенита
Бывшая легенда и гордость спартака заиграла в Зените.
Tommy Lee
Tommy Lee
   130 / 959
21 апреля в 12:58
За сколько лет то?
kastites
kastites
   109 / 959
21 апреля в 11:52
Великий ЗЕНИТ раскрыл для России этого игрока
Charlie Scene
Charlie Scene
   361 / 959
21 апреля в 11:02
туфта эти показатели слабаков уровня Серии Б
Кун Агуэро сколько в АПЛ наколотил? боюсь представить сколько он бы мог настрелять в нашем дворовом чемпике)
выкинте на помойку подобные статейки
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   79 / 959
21 апреля в 10:03
и опять на пол года пропадет
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
21 апреля в 09:53
А сколько не забивал.....а сколько мог забить? Но всё же с юбилеем!!!
n272nm
n272nm
   147 / 959
21 апреля в 09:50
Печальная история о том, как Спартак пролюбил собственного воспитанника. Точно также Спартак, в свое время, пролюбил Погребняка. Это говорит о том, что в Спартаке у руля команды стоят эталонные долбоящеры.
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 09:42
Спартаковский воспитанник Дзюба - самый лучший паспортист "Зенита" на всё времена!!!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   153 / 959
21 апреля в 09:38
ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ, 100 голов ни фа се
Аксинья
Аксинья ответил Evilhuman
   51 / 959
21 апреля в 09:36
Поздравляю Дзюбу, это уже цифра.надо ещё соточку
Ты что хочешь чтобы он до пенсии мяч гонял...
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 959
21 апреля в 09:31
Поздравляю Дзюбу, это уже цифра.надо ещё соточку
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
21 апреля в 09:26
100 голов в "автобусном"чемпионате очень серьезное достижение.
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
21 апреля в 09:21
Долго не давались юбилейные голы. Прорвало что называется.
drug01
drug01
   117 / 959
21 апреля в 09:06
Важный а самое главное красивый гол!!!
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
21 апреля в 08:51
Лягенда зенита
foxcon
foxcon
21 апреля в 08:48
Жаль что так и не попробовал себя в европе.в Англии например
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
21 апреля в 08:47
Поздравляю Дзюбу с таким успехом
ДСА
ДСА
   132 / 959
21 апреля в 08:40
Вовремя забил - снова все о Дзюбе говорят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100