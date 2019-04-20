Роналду - первый игрок, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который завоевал золотые медали чемпионатов Италии, Англии и Испании.
Напомним, что сегодня Роналду стал чемпионом Италии вместе с «Ювентусом».
|Ювентус2 : 1Фиорентина
|Матч завершен
Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который завоевал золотые медали чемпионатов Италии, Англии и Испании.
Напомним, что сегодня Роналду стал чемпионом Италии вместе с «Ювентусом».
Кто, что говорил ?
Саф ничтожество ?
Отсыпь дядя
Кто, что говорил ?
Саф ничтожество ?
Отсыпь дядя
И быстро вы переобулись, то писали, что Фергюсон ничтожество, а теперь он великим стал! У вас и моуриньо теперь великое.
И быстро вы переобулись, то писали, что Фергюсон ничтожество, а теперь он великим стал! У вас и моуриньо теперь великое.
Ведь без него старухи не выиграли бы 8 чемпионств подряд 😂
Играл в МЮ САФа, который всех разносил , играл 9 лет в Реале и играет в Италии где и без него старая выигрывает чемпы с 20 очками отрыва
Гирой 😂
Ведь без него старухи не выиграли бы 8 чемпионств подряд 😂
Играл в МЮ САФа, который всех разносил , играл 9 лет в Реале и играет в Италии где и без него старая выигрывает чемпы с 20 очками отрыва
Гирой 😂