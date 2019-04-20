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Роналду - первый игрок, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

20 апреля 2019, 21:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который завоевал золотые медали чемпионатов Италии, Англии и Испании. 

Напомним, что сегодня Роналду стал чемпионом Италии вместе с «Ювентусом».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
21 апреля в 21:41
через 3 года отдадим его за 70 лямов в ПСЖ, пусть и там становится чемпионом Фра, затем чемпионом Китая,ну и в конце карьеры в Рубин,что бы стал тоже Чемпионом.
kust07
kust07
   82 / 959
21 апреля в 21:08
Повезло так повезло
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 959
21 апреля в 13:38
уж этот-то рекорд меси не доступен никогда...
feris1
feris1
   237 / 959
21 апреля в 11:57
Гном нервно курит в сторонке)
Верг
Верг
   447 / 959
21 апреля в 11:06
МОжно за баварию поиграть и спокойно сделать чемпионство и кубок, а в конце попылить в португалии.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
21 апреля в 10:41
Странно что Ибрагимович раньше не успел)) через пару сезонов ждем Кристину в ПСЖ
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Arda123Turan
   88 / 959
21 апреля в 10:18
Помню как МЮ и Реал боролись за выживание до прихода Роналду,он пришел и зарешал,но я не думал ,что он сможет повторить это с Юве.Кто вообще мог ожидать,что Юве станет Чемпионом?!да ну...это сон
Ты так говоришь, будто он должен был перейти в условный Эйбар или СПАЛ
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
21 апреля в 09:47
По сравнению с Месси (игроком одного клуба), это достижение
Naimi Nabi
Naimi Nabi
21 апреля в 09:02
великий он напишите что угодно он написал историю великого игрока который сталь чемпионом трех топовых чемпионат
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
21 апреля в 07:15
Пусть теперь перейдет в ПСЖ или Баварию, или сыграет и там и там, чтоб была полная коллекция топ-5!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
21 апреля в 07:13
А у Месси с только с одной командой, которая полностью подстроена под него!
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
21 апреля в 04:42
С чем мы его и поздравляем! Легенда мирового футбола и не только.
амурец
амурец
   81 / 959
21 апреля в 02:21
ну это не плохо побеждать в различных чемпионатах
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   153 / 959
21 апреля в 02:02
наконец он начнет стабильно брать чемпионство а то за 10 лет всего 2 раза был чемпионом страны
Ozabot
Ozabot
   686 / 959
21 апреля в 01:45
Крут! Значит, в следующем году перейдет в ПСЖ? )))
ошалевший
ошалевший ответил Arda123Turan
   379 / 959
20 апреля в 23:57
Помню как МЮ и Реал боролись за выживание до прихода Роналду,он пришел и зарешал,но я не думал ,что он сможет повторить это с Юве.Кто вообще мог ожидать,что Юве станет Чемпионом?!да ну...это сон
согласен,такая же история и с гвардиолой бегает по мешкам ради коллекций
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил Князь Московский
   727 / 959
20 апреля в 23:49
А соматропиновая блоха 59т оторваться от "сиськи" Бармалея. Аха-ха)
Реально, Месси как паразит, который боится что спустят в унитаз сильно присосался к одному клубу
Apsny
Apsny
   45 / 959
20 апреля в 23:40
На скамье запасных он тоже стал бы там чемпионом, ни о чем.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Scuderia Ferrari
   41 / 959
20 апреля в 22:51
Ты походу чего-то хорошего топанул 😅
Кто, что говорил ?
Саф ничтожество ?
Отсыпь дядя
Arda123Turan
Arda123Turan
   946 / 959
20 апреля в 22:49
Помню как МЮ и Реал боролись за выживание до прихода Роналду,он пришел и зарешал,но я не думал ,что он сможет повторить это с Юве.Кто вообще мог ожидать,что Юве станет Чемпионом?!да ну...это сон
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Lionel Messi-10
   6 / 959
20 апреля в 22:40
Кого это МЮ Сафа разносил? =)

И быстро вы переобулись, то писали, что Фергюсон ничтожество, а теперь он великим стал! У вас и моуриньо теперь великое.
дурман
дурман
   86 / 959
20 апреля в 22:35
Ну что, поздравляем Роналду с правильным выбором !!!
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   106 / 959
20 апреля в 22:28
Героическое достижение - трусливо удрать, поджав хвост, из Испании, многократно униженным Барсой, пущенным по кругу Жиронами и Леганесами, вышвырнутым "матрасами" за шкварник на третье место вместе со сливочным кабинетом, чтоб затем примазаться к успехам Ювентуса, зная, что никто в Италии не способен регулярно унижать Юве, да ещё и на его поле, как это делала Барса с мадридским девичником... Ну теперь осталось в Баварию и ПСЖ продаться, чтоб уж полную коллекцию собрать на радость своим радужным поклонницам...
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
20 апреля в 22:27
Группа озабоченных Мессителей, толкают друг-другу "рыжего" на глазах у изумлённой публики. Жёстко им Роналду подорвал. Аха-ха)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 959
20 апреля в 22:22
Какое великое достижение , особенно в деревенской итальянской лиге
Ведь без него старухи не выиграли бы 8 чемпионств подряд 😂

Играл в МЮ САФа, который всех разносил , играл 9 лет в Реале и играет в Италии где и без него старая выигрывает чемпы с 20 очками отрыва
Гирой 😂
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 959
20 апреля в 22:21
Ахаха даже смешно что то писать)) так для глоров сойдёт инфа))
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   135 / 959
20 апреля в 22:19
нее,31а это грубо,скорее тепличный гей)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   135 / 959
20 апреля в 22:17
португальская 31а,что поделаешь
Кабинетный Рояль
Кабинетный Рояль
20 апреля в 22:17
Трудно теперь нам без этого дайвера.
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   594 / 959
20 апреля в 22:14
лучший
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