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«Спартак» отметил свой день рождения с болельщиками

21 апреля 2019, 14:51

«Спартак» отметил свой день рождения с болельщиками команды.

Поклонники московского клуба провели день на «Открытие Арене» и погрузились в атмосферу праздника.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Jeck Denielse
   214 / 959
21 апреля в 17:15
С 97-ми летием !!!!!!!!! Присоединяемся к добрым словам в адрес клуба..... Федуну успехов в его нелёгком деле.... Игрокам здоровья и красивых матчей.. С Праздником , соперники !!!!!!!!!!!!
Спасибо на добром слове ! ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
21 апреля в 16:58
С 97-ми летием !!!!!!!!!
Присоединяемся к добрым словам в адрес клуба.....
Федуну успехов в его нелёгком деле....
Игрокам здоровья и красивых матчей..

С Праздником , соперники !!!!!!!!!!!!
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 16:55
Может пьяные на поле выйдут?
drug01
drug01
   117 / 959
21 апреля в 16:42
Неужели в бане у Глушакова????
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
21 апреля в 16:21
Поздравляю!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
21 апреля в 16:19
Поздравляю Спартак с праздником
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Kuprin
   214 / 959
21 апреля в 16:18
много визгу наверно было
Куда нам до вашего ржания на всю Москву ! )))
RIR68
RIR68
   113 / 959
21 апреля в 16:12
поздравляет трест Промкооперации с тем, что их за воровство из российского бюджета, их до сих по на расстреляли!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
21 апреля в 15:59
Приятно читать поздравления врагов.
Красавцы.
Присоединяюсь и поздравляю любимый клуб с Днюхой.
Желаю клубу побед,а болельщикам радости от этих побед.
Спартаковские болельщики всегда с клубом и в радости,и в горе.
С праздником,родной.
Тэмпо_Морэ
Тэмпо_Морэ
21 апреля в 15:54
Сегодня на стол физруку уже полетели больничные, заявления на отпуск за свой счет и счета из бани номер 1 тарасовского уезда.
Kuprin
Kuprin
   343 / 959
21 апреля в 15:42
много визгу наверно было
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
21 апреля в 15:31
n272nm
n272nm ответил parallels
   147 / 959
21 апреля в 15:31
что они там курят?
Это, как я понимаю, римский легионер, убивший Спартака?! :))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
21 апреля в 15:24
А мне понравилось видео, по сути, коммерческий директор там рассказывает, что они позвали болельщиков, чтобы убрать территорию вокруг стадиона и деревья посадить. Респект Федуну, зачем нанимать уборщиков и озеленителей, если можно фанатов пригласить, и они все бесплатно сделают.
Штиль
Штиль ответил Тэмпо_Морэ
   192 / 959
21 апреля в 15:19
Эти ребята уже в баньке)
Астахов рипнулся пару лет назад( Жаль, был настоящий блоггер, патриот и истинный спартач!
Тэмпо_Морэ
Тэмпо_Морэ ответил parallels
21 апреля в 15:16
Там с туалетами напряженка, до ближайшей мачной наверное километр...
serh62
serh62
   78 / 959
21 апреля в 15:08
как бы сегодня вечером шарфы не полетели ....
parallels
parallels
   3 / 959
21 апреля в 15:05
что они там курят?
Тэмпо_Морэ
Тэмпо_Морэ ответил parallels
21 апреля в 15:02
а где главные болельщики? борис, трубач, пичинен, астахов сергий, филл?
Эти ребята уже в баньке)
parallels
parallels
   3 / 959
21 апреля в 14:57
а где главные болельщики? борис, трубач, пичинен, астахов сергий, филл?
serh62
serh62
   78 / 959
21 апреля в 14:55
глушаков опять с пузырем самогона скакал по машинам...зарабатывают дешевый авторитет. сегодня они за команду, завтра смешают ее с грязью...
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 14:54
Самоном угостили хрющек.
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