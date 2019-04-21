«Спартак» отметил свой день рождения с болельщиками команды.
Поклонники московского клуба провели день на «Открытие Арене» и погрузились в атмосферу праздника.
«Спартак» отметил свой день рождения с болельщиками команды.
Поклонники московского клуба провели день на «Открытие Арене» и погрузились в атмосферу праздника.
Присоединяемся к добрым словам в адрес клуба.....
Федуну успехов в его нелёгком деле....
Игрокам здоровья и красивых матчей..
С Праздником , соперники !!!!!!!!!!!!
Присоединяемся к добрым словам в адрес клуба.....
Федуну успехов в его нелёгком деле....
Игрокам здоровья и красивых матчей..
С Праздником , соперники !!!!!!!!!!!!
Красавцы.
Присоединяюсь и поздравляю любимый клуб с Днюхой.
Желаю клубу побед,а болельщикам радости от этих побед.
Спартаковские болельщики всегда с клубом и в радости,и в горе.
С праздником,родной.
Красавцы.
Присоединяюсь и поздравляю любимый клуб с Днюхой.
Желаю клубу побед,а болельщикам радости от этих побед.
Спартаковские болельщики всегда с клубом и в радости,и в горе.
С праздником,родной.