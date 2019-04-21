Маццарри не исключил, что «Торино» будет бороться за Лигу чемпионов

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри не исключил, что его команда будет бороться за попадание в Лигу чемпионов. В данный момент туринский клуб занимает седьмую строчку в таблице, от зоны ЛЧ команду отделяет всего 3 очка.

Если смотреть на летние прогнозы и на недавнюю историю, то кажется очевидным, что «Торино» успешно выступает в этом сезоне.

Пока что мы только шутим о Лиге чемпионов. Однако мы будем стараться побеждать в каждом следующем матче, отдавая все силы. Посмотрим, где мы окажемся в конце сезона.