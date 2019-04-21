ГлавнаяНовости

Маццарри не исключил, что «Торино» будет бороться за Лигу чемпионов

21 апреля 2019, 14:00

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри не исключил, что его команда будет бороться за попадание в Лигу чемпионов. В данный момент туринский клуб занимает седьмую строчку в таблице, от зоны ЛЧ команду отделяет всего 3 очка.

Если смотреть на летние прогнозы и на недавнюю историю, то кажется очевидным, что «Торино» успешно выступает в этом сезоне. 

Пока что мы только шутим о Лиге чемпионов. Однако мы будем стараться побеждать в каждом следующем матче, отдавая все силы. Посмотрим, где мы окажемся в конце сезона. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бридж: «„Челси“ не сможет найти равноценную замену Азару»
Сегодня, 19:09 Комментарии0
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии2
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии5
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии2
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии47
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
21 апреля в 20:38
А смысл от вас в лч? Если бы делали трансферы и укрепляет состав, а так распродадут лидеров и все
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 15:52
Торино несерьёзная команда.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
21 апреля в 15:29
Стоит постараться.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
21 апреля в 14:41
А почему и нет?
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
21 апреля в 14:06
вместо интера милана и ромы вверху должны быть торино, аталанта и сапма.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100