Луи Саа: «Такие результаты МЮ вызывают тревогу»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа прокомментировал разгром команды от «Эвертона».
Такие результаты вызывают тревогу. Мне не нравится реакция игроков на пропущенные мячи. Команда действительно сыграла плохо. Будучи фанатом МЮ, я не могу понять, что происходит с командой.
нынешний мю это не футбольный клуб - это обложка/сэттинг для фотки в инстаграме, это место где можно потусоваться красиво.
нынешний мю это не футбольный клуб - это обложка/сэттинг для фотки в инстаграме, это место где можно потусоваться красиво.