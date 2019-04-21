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Луи Саа: «Такие результаты МЮ вызывают тревогу»

21 апреля 2019, 17:30
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа прокомментировал разгром команды от «Эвертона».

Такие результаты вызывают тревогу. Мне не нравится реакция игроков на пропущенные мячи. Команда действительно сыграла плохо. Будучи фанатом МЮ, я не могу понять, что происходит с командой.

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Все комментарии
Wizard 10
Wizard 10
21 апреля в 22:10
Какие результаты? МЮ уже как 6 лет вызывает тревогу.
Zimmer
Zimmer
   712 / 959
21 апреля в 17:54
Ужасный матч для МЮ.
anyway
anyway ответил dzvinka
   203 / 959
21 апреля в 17:49
как что, тусовщиков, инстаграмщиков и понторезов набрали полный состав... играть теперь некому))) гыгы нынешний мю это не футбольный клуб - это обложка/сэттинг для фотки в инстаграме, это место где можно потусоваться красиво.
что впрочем не мешает им брать хоть какие-то чашки в отличие от лифака
dzvinka
dzvinka ответил anyway
   69 / 959
21 апреля в 17:36
сульшер чем-то напоминает зеленского)
зеленский ниже ростом.
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
21 апреля в 17:34
как что, тусовщиков, инстаграмщиков и понторезов набрали полный состав... играть теперь некому))) гыгы
нынешний мю это не футбольный клуб - это обложка/сэттинг для фотки в инстаграме, это место где можно потусоваться красиво.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
21 апреля в 17:33
Сульшера можно увольнять.
anyway
anyway
   203 / 959
21 апреля в 17:32
сульшер чем-то напоминает зеленского)
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