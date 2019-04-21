«Спартак» - «Енисей»: Гулиев сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Мелкадзе, Адриано.
«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Семакин, Данченко, Савичев, Соболев.
Ранее «Урал» одержал победу над «Рубином».
12 апреля«Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым»
22 апреля Гулиев в основном составе.
12 апреля«Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым»
22 апреля Гулиев в основном составе.