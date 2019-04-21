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«Спартак» - «Енисей»: Гулиев сыграет с первых минут

21 апреля 2019, 18:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Мелкадзе, Адриано.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Семакин, Данченко, Савичев, Соболев.

Ранее «Урал» одержал победу над «Рубином».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   747 / 959
21 апреля в 21:58
Очень некрасиво себя Спартак ведёт. Такая народная команда нам не нужна.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
21 апреля в 19:06
Коротко о сущности Спартака
12 апреля«Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым»
22 апреля Гулиев в основном составе.
LOpp
LOpp ответил Jum13
   23 / 959
21 апреля в 18:59
Его от игр не отстраняли, а перевели на 1 день тренироваться с дублем.
tolctoy
tolctoy ответил kolpankolpan
   262 / 959
21 апреля в 18:56
Животное для свиней как раз.Пусть радуются спартаковской роже.
Животное как раз у вас,кокоша.Радуйся.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
21 апреля в 18:55
Вся Россия за Енисей. Гыгыгы
tolctoy
tolctoy ответил serh62
   262 / 959
21 апреля в 18:54
спартак самый низкий клуб страны. даже когда эта чурка избила человека, они прячут свое рыло в 62е. тьфу....лицемеры хреновы
По поводу лицемеров,то это не по адресу.Обратись к 75ру.
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 18:54
Позорники, даже наказать преступника не могут по человечески.
kolpankolpan
kolpankolpan
   407 / 959
21 апреля в 18:48
Животное для свиней как раз.Пусть радуются спартаковской роже.
drug01
drug01
   117 / 959
21 апреля в 18:44
Прямо на футбольное поле!
serh62
serh62
   78 / 959
21 апреля в 18:39
спартак самый низкий клуб страны. даже когда эта чурка избила человека, они прячут свое рыло в 62е. тьфу....лицемеры хреновы
Jum13
Jum13
   52 / 959
21 апреля в 18:36
Это которого отстранили от игр? Ахахаха )))
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