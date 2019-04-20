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«Локомотив» - ЦСКА: Смолов и Набабкин сыграют с первых минут

20 апреля 2019, 17:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА.

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

В другом матче тура тульский «Арсенал» переиграл «Уфу».

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Все комментарии
Jum13
Jum13
   52 / 959
20 апреля в 18:56
Вперёд, ЦСКА! Надо побеждать!
oFANATo
oFANATo
   141 / 959
20 апреля в 18:55
Только ЦСКА! Только победа!
cska1948
cska1948
   93 / 959
20 апреля в 18:48
А нам нужна одна ПОБЕДА! Одна на всех, мы за ценой не постоим!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
20 апреля в 18:48
Коротка кольчужка , в запасе у армейцев всего пять полевых.
Тяжко будет пацанам, надеюсь , сдюжат?!?
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   286 / 959
20 апреля в 18:39
Вперед Вперед Вперед Локомотив Москва))
Александр Светличный
Александр Светличный
20 апреля в 18:38
только локо!
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил FILL3286
   189 / 959
20 апреля в 18:33
Ловец мяча как мыло в бане показал с Ростовом что он вратаришка. ХА-Ха
loko7
loko7
   314 / 959
20 апреля в 18:30
Федя нужен гол!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил сулейман шлагбаум 1
   65 / 959
20 апреля в 18:29
Состав у паровоза самый что ни на есть боевой. Тяжело коням будет.
У Локо очень крепкая средняя линия. Если Фернандеш в форме, то он неудержим. И Миранчуки тоже. Футбол должен быть на уровне.
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 18:27
Удачи армейцам!
Питермен
Питермен
   21 / 959
20 апреля в 18:25
Ничья будет тем самым результатом, который устроит абсолютно всех
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
20 апреля в 18:13
иххоррьь43 не подведи сегодня людей,нужен цирк,а он будет((ахахахах
FILL3286
FILL3286 ответил Великий ЦСКА Москва
   31 / 959
20 апреля в 18:09
Игорь уже показал в дерби Всея Руси кто настоящий вратарь, а кто просто плюшевый Семьлихов. ха-ха
дырофеев43 с оренбургом показал свой ДОМ!
ха-ха-ха-ха
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил FILL3286
   189 / 959
20 апреля в 18:05
Игорь уже показал в дерби Всея Руси кто настоящий вратарь, а кто просто плюшевый Семьлихов. ха-ха
Snake Plissken
Snake Plissken ответил FILL3286
20 апреля в 18:03
Ждем от игоря43 веселья!! домик должен работать(( ха-ха-ха-ха удачи железки
Жига - успокойся уже, Сигурдссон не будет сегодня пробивать твой "домик" )))
blitz
blitz
   614 / 959
20 апреля в 18:03
Победы ЦСКА. Как вчера хоккейного ЦСКА.
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
20 апреля в 18:02
Ждем от игоря43 веселья!! домик должен работать((
ха-ха-ха-ха
удачи железки
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
20 апреля в 18:01
Магнуссон вернулся хорошо , Обляк как обычно
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   290 / 959
20 апреля в 17:59
Состав у паровоза самый что ни на есть боевой. Тяжело коням будет.
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