«Локомотив» - ЦСКА: Смолов и Набабкин сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА.
«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
В другом матче тура тульский «Арсенал» переиграл «Уфу».
Тяжко будет пацанам, надеюсь , сдюжат?!?
Тяжко будет пацанам, надеюсь , сдюжат?!?
ха-ха-ха-ха
ха-ха-ха-ха
ха-ха-ха-ха
удачи железки
ха-ха-ха-ха
удачи железки