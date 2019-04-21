Аленичев: «Желаю „Спартаку“ попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Спартака».

Закономерная победа фаворита этого матча. В первом тайме мы играли более-менее дисциплинированно. Понятно, что «Спартак» имел преимущество, но без моментов. Все шло к тому, что первый тайм закончится вничью. Но мы получили контратаку. В перерыве сделал две замены умышленно, чтобы вышли игроки с нацеленностью на атаку. Ожидалось, что покажем во втором тайме более атакующую игру. Так и получилось. Выпустили более быстрого Саркисова, но, к сожалению, ровно через минуту он получил травму. «Спартаку» нужнее сейчас очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Хотел бы поздравить с днем рождения клуб, я ему желаю попасть в Лигу чемпионов.