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Аленичев: «Желаю „Спартаку“ попасть в Лигу чемпионов»

21 апреля 2019, 21:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Спартака».

Закономерная победа фаворита этого матча. В первом тайме мы играли более-менее дисциплинированно. Понятно, что «Спартак» имел преимущество, но без моментов. Все шло к тому, что первый тайм закончится вничью. Но мы получили контратаку. В перерыве сделал две замены умышленно, чтобы вышли игроки с нацеленностью на атаку. Ожидалось, что покажем во втором тайме более атакующую игру. Так и получилось. Выпустили более быстрого Саркисова, но, к сожалению, ровно через минуту он получил травму. «Спартаку» нужнее сейчас очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Хотел бы поздравить с днем рождения клуб, я ему желаю попасть в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
22 апреля в 12:58
    Evilhuman
    Evilhuman
       27 / 959
    21 апреля в 22:57
    Алень по чём сданный матч?
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       74 / 959
    21 апреля в 22:54
    СРАМОТА.
    EAGuar As
    EAGuar As
       62 / 959
    21 апреля в 22:54
    С победой Спартак
    За адекватность
    За адекватность
       68 / 959
    21 апреля в 22:40
    Отойдя от удивления от ответов ГТ "Енисея" позволю добавить. Я с уважением отношусь к Аленичеву, как к футболисту, но так плевать в лицо болельщикам клуба, который Вы тренируете, это мягко говоря неэтично. После подобных фраз, по идее, прямая дорога в эксперты Матч ТВ. Я не представляю какой клуб (более менее себя уважающий) после таких ответов на вопросы журналистов пригласит Вас главным тренером (понимаю, что господин Аленичев возможно не читает комментарии на соккер.ру, просто эмоции).
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
       6 / 959
    21 апреля в 22:38
    Может, Квинси наконец-то в Европе на своих бывших прорвёт, ессно не в составе Севильи, в какое-нибудь Маккаби выкинут)
    За адекватность
    За адекватность
       68 / 959
    21 апреля в 22:26
    "«Спартаку» нужнее сейчас очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов." Убило. Зашел на источник:
    "Разве "Енисею" они не нужны?
    – Вы же в курсе, что все нас уже похоронили. Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним "Уфу", учитывая, что впереди у нас соперники не слабее "Спартака". Я реально оцениваю ситуацию. (Александр Рогулев)." Вообще без комментариев.
    grazie100
    grazie100
       384 / 959
    21 апреля в 22:23
    Ключевое слово Аленичева- ,, Умышленно" Это мы знаем и без интервью..Зачем пригласили в Енисей этого юмори ста. На месте игроков Енисея я бы перестал с ним здороваться, сразу всем игрокам. Спартаку нужнее(?), может Аленичем хотел таким образом прогнуться перед руководством Спартака и помечтал опять о работе с краснобелыми ????..
    grazie100
    grazie100
       384 / 959
    21 апреля в 22:22
    Как они смогут попалать в ЛЧ ? Не надо завиральных идей, если все лидеры начнут проигрывать , а Спартак будет все матчи выигрывать ? Смешно...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       219 / 959
    21 апреля в 22:18
    Продажный олень
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил МКС
       14 / 959
    21 апреля в 22:07
    Зениту нужнее Они надеются в ЛЧ встретить Динамо Минск Копенгаген И командs сантехников, поваров и учителей
    Мы бы и команду поросей не отказались встретить, кому халявные победы не нужны, но сомневаюсь, что Лапочкин вас до ЛЧ дотянет)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       14 / 959
    21 апреля в 22:05
    Нет, ну пусть еще в Лиге Европы играет, раз этого не избежать, но новые 0-7-то нам зачем? А если "Спартак" с какими-нибудь первыми парнями на деревне вроде ПСЖ, которые привыкли слабаков метелить, попадут? Надеюсь, не надо вспоминать 9 мячей "Генгаму"? А "Спартак" и не "Генгам" даже)
    МКС
    МКС
       162 / 959
    21 апреля в 22:01
    Зениту нужнее

    Они надеются в ЛЧ встретить

    Динамо Минск

    Копенгаген

    И командs сантехников, поваров и учителей
    parallels
    parallels
       3 / 959
    21 апреля в 21:56
    и опозориться! рапид!
    cska plus
    cska plus
       20 / 959
    21 апреля в 21:54
    Уже пожелал, даже три очка подарил.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 959
    21 апреля в 21:53
    Дима,спасибо
    баба яга ЗА
    баба яга ЗА
       501 / 959
    21 апреля в 21:53
    Дима так шутит
    drug01
    drug01
       117 / 959
    21 апреля в 21:51
    Спасибо за добрые пожелания.....
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 959
    21 апреля в 21:44
    Без тени сожаления у Аленя. Спартач физрук слил матч физруку пиджаку. Гыгыгы
    beefs
    beefs
       194 / 959
    21 апреля в 21:43
    Ты чего, парень...
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