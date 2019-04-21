Президент «Зенита»: «Нас ожидает захватывающее окончание чемпионата»

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что «сине-бело-голубым» ни в коем случае нельзя расслабляться после победы над «Краснодаром».
К этому матчу можно подбирать любые эпитеты в превосходной степени, они не будут преувеличением. Неслучайно матч вызвал восторг, в нем была драматургия, высокий уровень противостояния и самоотдачи игроков, темп, голы-красавцы, борьба до последних минут. Даже тот конфликт, который разгорелся в конце игры, показал, насколько игроки были вовлечены в процесс, что они отдавались полностью. Если таких матчей у нас будет больше, а их будет больше, это станет залогом развития нашего футбола, молодые футболисты будут появляться, и толчок, который нам дал прошлогодний чемпионат мира, не уйдет в песок.
Арифметика еще не дает оснований заявлять о том, что «Зенит» - чемпион, нужно аккуратнее к этому подходить. Очень хочется верить, что «золотой» матч не за горами, конкуренты будут бороться за место под солнцем, за места в Лиге чемпионов, расслабляться нельзя ни в коем случае, я уверен, что ни у кого нет таких мыслей, рано думать о праздничном банкете. Тем более впереди игра с «Динамо», которое сыграло вничью с «Краснодаром», суперматч с ЦСКА, выезд в Грозный, где «Ахмат» бывает негостеприимным. Нас ожидает захватывающее окончание нашего чемпионата, думаю, будет много эмоций и много красивых результативных игр.
Ты о чем чувак?
Все уже ясно.
Ты о чем чувак?
Все уже ясно.
А вот то, что ты новостью ошибся- вряд ли. Спишут на неудачный розлив.
А вот то, что ты новостью ошибся- вряд ли. Спишут на неудачный розлив.