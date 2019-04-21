Президент «Зенита»: «Нас ожидает захватывающее окончание чемпионата»

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что «сине-бело-голубым» ни в коем случае нельзя расслабляться после победы над «Краснодаром».

К этому матчу можно подбирать любые эпитеты в превосходной степени, они не будут преувеличением. Неслучайно матч вызвал восторг, в нем была драматургия, высокий уровень противостояния и самоотдачи игроков, темп, голы-красавцы, борьба до последних минут. Даже тот конфликт, который разгорелся в конце игры, показал, насколько игроки были вовлечены в процесс, что они отдавались полностью. Если таких матчей у нас будет больше, а их будет больше, это станет залогом развития нашего футбола, молодые футболисты будут появляться, и толчок, который нам дал прошлогодний чемпионат мира, не уйдет в песок.