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Президент «Зенита»: «Нас ожидает захватывающее окончание чемпионата»

21 апреля 2019, 19:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что «сине-бело-голубым» ни в коем случае нельзя расслабляться после победы над «Краснодаром».

К этому матчу можно подбирать любые эпитеты в превосходной степени, они не будут преувеличением. Неслучайно матч вызвал восторг, в нем была драматургия, высокий уровень противостояния и самоотдачи игроков, темп, голы-красавцы, борьба до последних минут. Даже тот конфликт, который разгорелся в конце игры, показал, насколько игроки были вовлечены в процесс, что они отдавались полностью. Если таких матчей у нас будет больше, а их будет больше, это станет залогом развития нашего футбола, молодые футболисты будут появляться, и толчок, который нам дал прошлогодний чемпионат мира, не уйдет в песок.

Арифметика еще не дает оснований заявлять о том, что «Зенит» - чемпион, нужно аккуратнее к этому подходить. Очень хочется верить, что «золотой» матч не за горами, конкуренты будут бороться за место под солнцем, за места в Лиге чемпионов, расслабляться нельзя ни в коем случае, я уверен, что ни у кого нет таких мыслей, рано думать о праздничном банкете. Тем более впереди игра с «Динамо», которое сыграло вничью с «Краснодаром», суперматч с ЦСКА, выезд в Грозный, где «Ахмат» бывает негостеприимным. Нас ожидает захватывающее окончание нашего чемпионата, думаю, будет много эмоций и много красивых результативных игр.

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager ответил Zenit_84
   370 / 959
22 апреля в 00:37
Не нкосячьте в концовке
дело говоришь наши могут будем ругать от сглаза свинячьего
beginner-32
beginner-32
21 апреля в 21:21
Всё решено уже.
neomessi
neomessi
   145 / 959
21 апреля в 20:36
Какая концовка?
Ты о чем чувак?
Все уже ясно.
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
21 апреля в 19:42
Не нкосячьте в концовке
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
   291 / 959
21 апреля в 19:39
Будут ли вспоминать судейство Еськова на открытии Распил-арены? Будут и долго!!!


А вот то, что ты новостью ошибся- вряд ли. Спишут на неудачный розлив.
ДСА
ДСА
   132 / 959
21 апреля в 19:31
Уже всё ясно.
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 19:25
Стыдно за лазурятник.
Footbolista
Footbolista
   9 / 959
21 апреля в 19:16
Пошутил так неудачно...
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