Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о новом формате лимита на легионеров.

Нужно обязательно учитывать участие в еврокубках, чтобы наш клубный футбол был конкурентоспособным. Я уверен, что никаких скоропалительных решений не будет сделано, РФС вместе с лигой примет решение позднее. Нужно подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать так, чтобы они вошли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Мне кажется, фактор конкурентоспособности нужно обязательно учитывать, чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать еще в детско-юношеском футболе.

Самое главное - не наломать здесь дров, чтобы потом решение не повлекло некоторые факторы, которые будет очень сложно исправлять.