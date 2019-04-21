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Медведев - о лимите на легионеров: «Самое главное - не наломать дров»

21 апреля 2019, 19:37

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о новом формате лимита на легионеров.

Нужно обязательно учитывать участие в еврокубках, чтобы наш клубный футбол был конкурентоспособным. Я уверен, что никаких скоропалительных решений не будет сделано, РФС вместе с лигой примет решение позднее. Нужно подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать так, чтобы они вошли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Мне кажется, фактор конкурентоспособности нужно обязательно учитывать, чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать еще в детско-юношеском футболе.

Самое главное - не наломать здесь дров, чтобы потом решение не повлекло некоторые факторы, которые будет очень сложно исправлять.

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BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
22 апреля в 15:41
Братишка Димона дело говорит.Лес рубим...Китайцы довольны!
Garrincha58
Garrincha58
   319 / 959
22 апреля в 08:40
факторы которые нужно исправлять это перестать платить миллионы тем кто это не заслуживает или ещё нос не дорос до таких зарплат
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 07:13
Тут нет "золотой середины"....была бы - давно применили....
Нет у нас специалистов "аяксовских".....
Чтоб одновременно и молодёжь стомиллионную взращивать и в еврокубках феерить...
Не лимит надо менять а систему подготовки молодых кадров...
Одно "светлое пятно" - Галицкий....что не полгода - новый классный игрок....таких как Игнатьева,Сулейманова,Сафонова и с лимитом и без - все хотят видеть в своих клубах.....
andre_can
andre_can
22 апреля в 06:59
Лес рубят- щепки летят! Все- равно на всех не угодить!
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