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Украинский журналист: «Вряд ли Ракицкого вновь вызовут в сборную»

22 апреля 2019, 19:39

Главред журнала «Футбол», бывший член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков считает, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий больше не будет вызван в сборную Украины, несмотря на его игру за клуб в последних матчах.

Футбол — отражение политики, и обойти политику он не в состоянии. Вызов в сборную Украины Ракицкого, выступающего за газпромовский российский клуб, вряд ли [произойдет], кто бы ни руководил федерацией и сборной. Это не вопрос спорта, это вопрос политики. Не бывает футбола вне политики.

Мне сложно сказать, кто из тех 25 игроков сборной, которых вызывают, обостренно воспринимает ситуацию и пытается не проецировать ее на футбол. Предположу, что все мирно. Ракицкий не первый пример. Анатолий Тимощук был членом исполкома ФФУ. Хотя его никогда там не видели, но он там был.

В исполкоме решили держать действующего футболиста, чтобы галочку проставить. Как только Тимощук стал помощником главного тренера «Зенита», он перестал быть членом исполкома.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князь Московский
   183 / 959
23 апреля в 23:31
Евнухи вряд ли кого-то сделают. Аха-ха)
    Князь Московский
    Князь Московский ответил BARCDJIN
       13 / 959
    23 апреля в 20:47
    Неизвестно кто отец детей туринки ..вдруг бабка родит от каких нибудь голландцев.. Аха-ха)
    Евнухи вряд ли кого-то сделают. Аха-ха)
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 959
    22 апреля в 23:35
    Для Зенита это большой плюс.
    Байкал-38
    Байкал-38
       25 / 959
    22 апреля в 22:58
    Нам пофиг, это проблемы украины.
    13 RUS
    13 RUS
       177 / 959
    22 апреля в 22:40
    Позор
    серый1925
    серый1925 ответил Happyboy Barca
       296 / 959
    22 апреля в 22:08
    https://www.youtube.com/watch?v=49g2TKRRAH8
    сами идиоты
    beefs
    beefs
       194 / 959
    22 апреля в 22:05
    а говорят спорт вне политики...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       247 / 959
    22 апреля в 21:32
    Теперь это ваша проблема, а не Ракицкого
    la_masia
    la_masia ответил Happyboy Barca
       146 / 959
    22 апреля в 21:27
    Приеду, летом) на Эльбрус
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил la_masia
       153 / 959
    22 апреля в 21:21
    Ну и что?) Ну это просто неуважение. Я видел видео где парень на кавказе гулял в шортах, ему говорили и грозили, но он все равно гулял, это неуважение к культуре. Ну и что нам теперь его героем делать? Да нет. Так же и у вас большинство порядочных людей, говорю потому что 3 раза был в Чеченской республике, 1 раз в дагестане и 1 раз в Нальчике, Пятигорске. Никого не боялся, да и повода не было бояться. А нехороших людей везде хватает.
    А кто сказал что там опасно, да пожалуйста приезжай , гостей уважаем, всегда рады
    311
    311
       54 / 959
    22 апреля в 21:16
    Ракицкий нынче агент Кремля и личный посол Путина!)
    la_masia
    la_masia ответил Happyboy Barca
       146 / 959
    22 апреля в 21:16
    Ну и что?) Ну это просто неуважение.
    Я видел видео где парень на кавказе гулял в шортах, ему говорили и грозили, но он все равно гулял, это неуважение к культуре.
    Ну и что нам теперь его героем делать? Да нет.
    Так же и у вас большинство порядочных людей, говорю потому что 3 раза был в Чеченской республике, 1 раз в дагестане и 1 раз в Нальчике, Пятигорске. Никого не боялся, да и повода не было бояться. А нехороших людей везде хватает.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Князь Московский
       183 / 959
    22 апреля в 21:10
    Тому кто был в роли контрацептива сине-гранатового цвета виднее. Аха-ха)
    Неизвестно кто отец детей туринки ..вдруг бабка родит от каких нибудь голландцев..


    Аха-ха)
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил la_masia
       153 / 959
    22 апреля в 21:08
    Я видео не видел. Но догадываюсь, что толпа неуважительно общалась с одним полицейским. Да у нас шпана тоже грубит всем, до первого леща. Вот только когда в ПАЗик грузит омон, смелость пропадает.
    всего лишь один всех мусорских послал
    la_masia
    la_masia ответил Happyboy Barca
       146 / 959
    22 апреля в 21:02
    Я видео не видел.
    Но догадываюсь, что толпа неуважительно общалась с одним полицейским.
    Да у нас шпана тоже грубит всем, до первого леща.
    Вот только когда в ПАЗик грузит омон, смелость пропадает.
    dzvinka
    dzvinka
       69 / 959
    22 апреля в 21:00
    это внутреннее дело Украины, а вы можете жевать тут сопли сколько угодно))) ахахаха
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       153 / 959
    22 апреля в 20:57
    Jum13 согласен, ну ниче, владелец табачного бизнеса и патриарх кррюха гундяев богу письмо напишет чтобы того наказали за то что посылал духовно богатого ..... в погонах
    Князь Московский
    Князь Московский ответил BARCDJIN
       13 / 959
    22 апреля в 20:56
    Ну тогда здорова с княжной пошаманили.. Аха-ха)
    Тому кто был в роли контрацептива сине-гранатового цвета виднее. Аха-ха)
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил Rattlehead
       153 / 959
    22 апреля в 20:55
    А кто сказал, что Гундяев верит в бога? РПЦ - это коммерческая организация, да еще и освобожденная от налогов.
    а что у вас люди не понимают куда деньги несут?
    Jum13
    Jum13 ответил Happyboy Barca
       52 / 959
    22 апреля в 20:54
    ну видео посмотри как с мусором общаются, особенно если этот мусор перевелся откуда то,
    Мусор в машине сидел
    Rattlehead
    Rattlehead ответил Happyboy Barca
       631 / 959
    22 апреля в 20:54
    и куда его? в православную? отличная идея, . объясните мне как атеисту как можно верить в бога и иметь табачный бизнес? я о патриархе . надеюсь ничьи чувства не оскорбил , а то вы у нас такие нежные на счет психики
    А кто сказал, что Гундяев верит в бога? РПЦ - это коммерческая организация, да еще и освобожденная от налогов.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил la_masia
       153 / 959
    22 апреля в 20:52
    Ты сказал что росгвардия превращается в трусгвардию. Да почему такое мнение? Никто не боится.
    ну видео посмотри как с мусором общаются, особенно если этот мусор перевелся откуда то,
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Happyboy Barca
       13 / 959
    22 апреля в 20:52
    в смысле Кавказ и кавказцев боятся
    Почему?
    Я с многими дружу.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Князь Московский
       183 / 959
    22 апреля в 20:52
    Я же говорил, что футбол это шаманизм)
    Ну тогда здорова с княжной пошаманили..


    Аха-ха)
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Happyboy Barca
       13 / 959
    22 апреля в 20:51
    КАВКАЗ
    Кому ты лечишь? Братаны с КАВКАЗА вместе со мной свидомых два года Донбассили. Аха-ха)
    la_masia
    la_masia ответил Happyboy Barca
       146 / 959
    22 апреля в 20:50
    Ты сказал что росгвардия превращается в трусгвардию.
    Да почему такое мнение? Никто не боится.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил Князь Московский
       153 / 959
    22 апреля в 20:48
    Тебя покарают Будда с Аллахом. Аха-ха)
    ага
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил la_masia
       153 / 959
    22 апреля в 20:46
    Кавказ Кавказу рознь... И странное у тебя мнение что Кавказа и кавказцев боятся.
    в смысле Кавказ и кавказцев боятся
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Happyboy Barca
       13 / 959
    22 апреля в 20:45
    и куда его? в православную? отличная идея, . объясните мне как атеисту как можно верить в бога и иметь табачный бизнес? я о патриархе . надеюсь ничьи чувства не оскорбил , а то вы у нас такие нежные на счет психики
    Тебя покарают Будда с Аллахом. Аха-ха)
    la_masia
    la_masia ответил Happyboy Barca
       146 / 959
    22 апреля в 20:44
    Кавказ Кавказу рознь...
    И странное у тебя мнение что Кавказа и кавказцев боятся.
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