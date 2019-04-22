Украинский журналист: «Вряд ли Ракицкого вновь вызовут в сборную»

Главред журнала «Футбол», бывший член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков считает, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий больше не будет вызван в сборную Украины, несмотря на его игру за клуб в последних матчах.

Футбол — отражение политики, и обойти политику он не в состоянии. Вызов в сборную Украины Ракицкого, выступающего за газпромовский российский клуб, вряд ли [произойдет], кто бы ни руководил федерацией и сборной. Это не вопрос спорта, это вопрос политики. Не бывает футбола вне политики.

Мне сложно сказать, кто из тех 25 игроков сборной, которых вызывают, обостренно воспринимает ситуацию и пытается не проецировать ее на футбол. Предположу, что все мирно. Ракицкий не первый пример. Анатолий Тимощук был членом исполкома ФФУ . Хотя его никогда там не видели, но он там был.

В исполкоме решили держать действующего футболиста, чтобы галочку проставить. Как только Тимощук стал помощником главного тренера «Зенита», он перестал быть членом исполкома.