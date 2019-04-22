Украинский журналист: «Вряд ли Ракицкого вновь вызовут в сборную»

Главред журнала «Футбол», бывший член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков считает, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий больше не будет вызван в сборную Украины, несмотря на его игру за клуб в последних матчах.
Футбол — отражение политики, и обойти политику он не в состоянии. Вызов в сборную Украины Ракицкого, выступающего за газпромовский российский клуб, вряд ли [произойдет], кто бы ни руководил федерацией и сборной. Это не вопрос спорта, это вопрос политики. Не бывает футбола вне политики.
Мне сложно сказать, кто из тех 25 игроков сборной, которых вызывают, обостренно воспринимает ситуацию и пытается не проецировать ее на футбол. Предположу, что все мирно. Ракицкий не первый пример. Анатолий Тимощук был членом исполкома ФФУ. Хотя его никогда там не видели, но он там был.
В исполкоме решили держать действующего футболиста, чтобы галочку проставить. Как только Тимощук стал помощником главного тренера «Зенита», он перестал быть членом исполкома.
Аха-ха)
Аха-ха)
Я видел видео где парень на кавказе гулял в шортах, ему говорили и грозили, но он все равно гулял, это неуважение к культуре.
Ну и что нам теперь его героем делать? Да нет.
Так же и у вас большинство порядочных людей, говорю потому что 3 раза был в Чеченской республике, 1 раз в дагестане и 1 раз в Нальчике, Пятигорске. Никого не боялся, да и повода не было бояться. А нехороших людей везде хватает.
Я видел видео где парень на кавказе гулял в шортах, ему говорили и грозили, но он все равно гулял, это неуважение к культуре.
Ну и что нам теперь его героем делать? Да нет.
Так же и у вас большинство порядочных людей, говорю потому что 3 раза был в Чеченской республике, 1 раз в дагестане и 1 раз в Нальчике, Пятигорске. Никого не боялся, да и повода не было бояться. А нехороших людей везде хватает.
Аха-ха)
Аха-ха)
Но догадываюсь, что толпа неуважительно общалась с одним полицейским.
Да у нас шпана тоже грубит всем, до первого леща.
Вот только когда в ПАЗик грузит омон, смелость пропадает.
Но догадываюсь, что толпа неуважительно общалась с одним полицейским.
Да у нас шпана тоже грубит всем, до первого леща.
Вот только когда в ПАЗик грузит омон, смелость пропадает.
Я с многими дружу.
Я с многими дружу.
Аха-ха)
Аха-ха)
Да почему такое мнение? Никто не боится.
Да почему такое мнение? Никто не боится.
И странное у тебя мнение что Кавказа и кавказцев боятся.
И странное у тебя мнение что Кавказа и кавказцев боятся.