«Рома» может усилиться вратарем «Фиорентины»

22 апреля 2019, 17:37

Голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговски может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщил агент игрока в интервью RomaPress.

Дронговски хочет двигаться вперед. Он не планирует сидеть на скамейке запасных. Посмотрим в ближайшее время, что удастся сделать. «Рома»? Это тот клуб, который бы его устроил. Римляне всегда борются за самые высокие места. Для Дронговски переход в «Рому» был бы шагом вперед в карьере.

Напомним, что Дронговски на данный момент выступает за «Эмполи» на правах аренды до конца текущего сезона.