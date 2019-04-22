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«Рома» может усилиться вратарем «Фиорентины»

22 апреля 2019, 17:37

Голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговски может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщил агент игрока в интервью RomaPress.

Дронговски хочет двигаться вперед. Он не планирует сидеть на скамейке запасных. Посмотрим в ближайшее время, что удастся сделать. «Рома»? Это тот клуб, который бы его устроил. Римляне всегда борются за самые высокие места. Для Дронговски переход в «Рому» был бы шагом вперед в карьере.

Напомним, что Дронговски на данный момент выступает за «Эмполи» на правах аренды до конца текущего сезона.

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