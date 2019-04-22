Сарри: «Пресса придает Лиге чемпионов слишком большое значение»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что значение Лиги чемпионов слишком переоценивают.

Думаю, что пресса придает Лиге чемпионов слишком большое значение. Конечно, это самое важное клубное соревнование, однако в нем идет игра на выбывание. Нужно очень хорошо играть, но также быть удачливым.