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Сарри: «Пресса придает Лиге чемпионов слишком большое значение»

22 апреля 2019, 13:35

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что значение Лиги чемпионов слишком переоценивают.

Думаю, что пресса придает Лиге чемпионов слишком большое значение. Конечно, это самое важное клубное соревнование, однако в нем идет игра на выбывание. Нужно очень хорошо играть, но также быть удачливым.

Что важнее, АПЛ или Лига Европы? Прямо сейчас мы не можем выбирать. Нужно стараться и в Премьер-Лиге, и в Лиге Европы. Мы хотим выиграть еврокубок, он очень важен, но не ради места в Лиге чемпионов. Мы должны постараться пробиться в топ-4 АПЛ.

Сарри впервые вышел в полуфинал еврокубка. В 1/2 финала Лиги Европы «Челси» сыграет с «Айнтрахтом».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
29 апреля в 22:21
всё правильно говорит, потому что Серия А намного серьёзней по содержанию,чем ЛЧ и ЛЕ, где все судьи купленны испанско-англосакскими клубами. после Серии А идёт ЛЕ, А УЖЕ ПОТОМ ЛЧ. Во всяком случае такие приорететы раставленны в блокноте.
Pervomaez
Pervomaez
   898 / 959
22 апреля в 21:58
Круче лч только лч остальное на порядок ниже, у нормальных фанатиков при гимне лч мурашки по коже
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Евгений Макрушин
   19 / 959
22 апреля в 17:50
у вас? может
Ливерпуль четвертый или пятый раз в финале будет за последние 15 лет,а сколько у него чемпионств? тото же
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил 25процентный клоун
   122 / 959
22 апреля в 17:08
Такая же чушь,что и сказал Сарри...
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
22 апреля в 17:01
кто не играет в лиге чемпионов часто так говорят
RUPRICHT
RUPRICHT
   707 / 959
22 апреля в 16:52
ЧТО НЕ ГОВОРИ А ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛУЧШЕ ИНТЕРЕСНЕЕ И ЗАХВАТЫВАЯЩАЯ!!??У КАЖДОГО СВОЙ ВКУС НА ЭТО ДЕЛО!!???ТУТ СВОБОДА ВЫБОРА!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Крестовский баклан
   19 / 959
22 апреля в 16:15
абажди
Romeo 777
Romeo 777
   198 / 959
22 апреля в 16:02
Слова истинного тренера-победителя.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил 25процентный клоун
   323 / 959
22 апреля в 15:59
Апл раза в два сложнее выиграть нежеле ЛЧ
Английские команды каждый год АПЛ выигрывают, а вот в ЛЧ никак что-то...
dark_Akex
dark_Akex
   521 / 959
22 апреля в 15:04
Я думаю что если Сарри наберёт ещё 5 очков в АПЛ он будет счастлив. В прошлом году Челси набрал 70, сейчас пока 66 очков. Что ещё надо для гордости бухгалтеру.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
22 апреля в 14:42
Маурицио вслух несёт какую-то отвлеченную ахинею, а про себя в это время мучительно пытается вспомнить не забыл ли он чего упаковать в чемоданы.
No problem
No problem
   221 / 959
22 апреля в 14:38
Играй б они в 1/2 ЛЧ,
этот базарил бы совсем другое).
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   209 / 959
22 апреля в 14:38
ВЕСЁЛЫЙ ЧУВАК ЭТОТ САРРИ ! НАДЕЮСЬ ЗАДЕРЖИТСЯ В ЧЕЛСИ ЕЩЁ НА СЕЗОН ))) ГЫ-ГЫ
Не дай Бог
Groove000
Groove000
   302 / 959
22 апреля в 14:16
Что за тупые отмазы
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
22 апреля в 13:59
Апл раза в два сложнее выиграть нежеле ЛЧ
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
22 апреля в 13:59
Ко всему прочему недооценивают шестое место. Чтобы стать первым нужно всего лишь быть сильнее всех. А вот чтобы стать шестым нужно уступить ровно пяти соперникам, ни больше не меньше. Это не так просто, тут нужна стратегия, расчёт.
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
22 апреля в 13:50
Вот он тренер для посредственный тренер, стоит уже готовы к чемпионшипу .
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
22 апреля в 13:46
ВЕСЁЛЫЙ ЧУВАК ЭТОТ САРРИ !
НАДЕЮСЬ ЗАДЕРЖИТСЯ В ЧЕЛСИ ЕЩЁ НА СЕЗОН )))

ГЫ-ГЫ
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