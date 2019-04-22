Сарри: «Пресса придает Лиге чемпионов слишком большое значение»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что значение Лиги чемпионов слишком переоценивают.
Думаю, что пресса придает Лиге чемпионов слишком большое значение. Конечно, это самое важное клубное соревнование, однако в нем идет игра на выбывание. Нужно очень хорошо играть, но также быть удачливым.
Что важнее, АПЛ или Лига Европы? Прямо сейчас мы не можем выбирать. Нужно стараться и в Премьер-Лиге, и в Лиге Европы. Мы хотим выиграть еврокубок, он очень важен, но не ради места в Лиге чемпионов. Мы должны постараться пробиться в топ-4 АПЛ.
Сарри впервые вышел в полуфинал еврокубка. В 1/2 финала Лиги Европы «Челси» сыграет с «Айнтрахтом».
Ливерпуль четвертый или пятый раз в финале будет за последние 15 лет,а сколько у него чемпионств? тото же
Ливерпуль четвертый или пятый раз в финале будет за последние 15 лет,а сколько у него чемпионств? тото же
этот базарил бы совсем другое).
этот базарил бы совсем другое).
НАДЕЮСЬ ЗАДЕРЖИТСЯ В ЧЕЛСИ ЕЩЁ НА СЕЗОН )))
ГЫ-ГЫ
НАДЕЮСЬ ЗАДЕРЖИТСЯ В ЧЕЛСИ ЕЩЁ НА СЕЗОН )))
ГЫ-ГЫ