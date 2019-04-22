Милнер: «Впервые в жизни буду болеть за МЮ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о чемпионской гонке в АПЛ. На данный момент «красные» лидируют, но по потерянным очкам вперед «Ман Сити», которому на днях предстоит сыграть важнейший матч против «Манчестер Юнайтед».
Я не слежу за «Манчестер Сити», правда. Это немного напрасная трата энергии, ведь я все равно не могу ни на что повлиять. Возможно, я проверю результат после игры, а может, вместо этого я пойду поем или сделаю что-то еще.
Буду первый раз в жизни болеть за успех МЮ. Однако в АПЛ все матчи сложные, хоть это и старое клише, но так оно и есть. Поверьте мне, я знаю. Вспомните матч с КПР в 2012 году. Трудно кого-то обыграть, когда на кону стоит очень много.
«Ливерпуль» в последнем матче обыграл «Кардифф».
Совсем ты скатился. До уровня киенджинок и прочего ... на соккере.
Совсем ты скатился. До уровня киенджинок и прочего ... на соккере.
https://www.youtube.com/watch?v=vNJqv6hc9nI
Ты один из первых на ювентийских ветках гадил, за что получал под хвост от Горбатого и Чемпионского Клыка. Аха-ха)
Ты один из первых на ювентийских ветках гадил, за что получал под хвост от Горбатого и Чемпионского Клыка. Аха-ха)
сегодня читал вашу ветку про очередной нырок салаха,спасибо ,поржал. нарушение было,но если он не нырял,как вы говорите,то с вами вообще нет смысла разговаривать
сегодня читал вашу ветку про очередной нырок салаха,спасибо ,поржал. нарушение было,но если он не нырял,как вы говорите,то с вами вообще нет смысла разговаривать
Нашли с лжекнязьком друг друга)
Нашли с лжекнязьком друг друга)
Помню, как ты одно время за адекватность ратовал, а сейчас такой бред пишешь. Не надо было с глорами джуве водиться.
Помню, как ты одно время за адекватность ратовал, а сейчас такой бред пишешь. Не надо было с глорами джуве водиться.
Видимо так настраивают на дерби. Надо поддаться на провокацию.
Видимо так настраивают на дерби. Надо поддаться на провокацию.