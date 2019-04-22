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Милнер: «Впервые в жизни буду болеть за МЮ»

22 апреля 2019, 19:22
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о чемпионской гонке в АПЛ. На данный момент «красные» лидируют, но по потерянным очкам вперед «Ман Сити», которому на днях предстоит сыграть важнейший матч против «Манчестер Юнайтед».

Я не слежу за «Манчестер Сити», правда. Это немного напрасная трата энергии, ведь я все равно не могу ни на что повлиять. Возможно, я проверю результат после игры, а может, вместо этого я пойду поем или сделаю что-то еще. 

Буду первый раз в жизни болеть за успех МЮ. Однако в АПЛ все матчи сложные, хоть это и старое клише, но так оно и есть. Поверьте мне, я знаю. Вспомните матч с КПР в 2012 году. Трудно кого-то обыграть, когда на кону стоит очень много.

«Ливерпуль» в последнем матче обыграл «Кардифф». 

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Князь Московский
   57 / 959
24 апреля в 12:23
За биомусор, в реале ты бы так ответил, что язык свой навечно засунул бы в одно место.
Совсем ты скатился. До уровня киенджинок и прочего ... на соккере.
Князь Московский
Князь Московский ответил Y.N.W.A.
   13 / 959
24 апреля в 10:40
Горбатого я осадил, не видно его давненько. А тебя сколько не осаждай, тебе нравится. Странный.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Y.N.W.A.
       183 / 959
    23 апреля в 23:52
    Горбатого я осадил, не видно его давненько. А тебя сколько не осаждай, тебе нравится. Странный.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Князь Московский
         57 / 959
      23 апреля в 21:37
      Горбатого я осадил, не видно его давненько. А тебя сколько не осаждай, тебе нравится. Странный.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Князь Московский
         57 / 959
      23 апреля в 21:37
      Какими фактами, дешевый вброс. Ты ведь никогда за слова не отвечаешь, поэтому они ничего не стоят.
      Князь Московский
      Князь Московский ответил Y.N.W.A.
         13 / 959
      23 апреля в 21:28
      Ты стрелки то не коси, все всё прекрасно видели. И то, как вы всей ... компанией и под хвост получали, и клыка тоже. Так что гуляй мимо.
      Горбатый придёт за тобой, сквозер. Аха-ха)
      Князь Московский
      Князь Московский ответил Y.N.W.A.
         13 / 959
      23 апреля в 21:27
      Ты гадящий на всех ветках еще смеешь рот открывать. Со своими фейками и дружками опозорился на весь соккер. Не пиши мне больше.
      КАк поставишь тебя на место фактами, так ты и сопли пускаешь. Слабонервный))
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Князь Московский
         57 / 959
      23 апреля в 21:20
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил Князь Московский
           57 / 959
        23 апреля в 21:19
        Ты стрелки то не коси, все всё прекрасно видели. И то, как вы всей ... компанией и под хвост получали, и клыка тоже. Так что гуляй мимо.
        Князь Московский
        Князь Московский ответил allemz
           13 / 959
        23 апреля в 20:52
        Куль нет-то?
        Лучше бы запостил, как голубых мальчиков потоптали петушки. Аха-ха)
        Князь Московский
        Князь Московский ответил Y.N.W.A.
           13 / 959
        23 апреля в 20:51
        Я не могу за всех отвечать. Лично себя я считаю адекватным. Единственная команда, которую я мог всегда троллить это мю. Юве, ттх все это мне параллельно. Но местные додики много на себя брали и берут, вот и приходилось осаживать. А так, весь этот хейт, троллинги и прочее рождается на соккере, на соккере и остается. Лично для меня так.
        Кого ты там осаживал?
        Ты один из первых на ювентийских ветках гадил, за что получал под хвост от Горбатого и Чемпионского Клыка. Аха-ха)
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответил alexov222
           160 / 959
        22 апреля в 23:33
        А что будет в конце следующего сезона? Самому не смешно?))
        Ну фанаты Ттх и манки будут вспоминать про "их дотянули до чемпионства", еще лет 20, но ху гив а фак, если Ливерпуль выиграет титул, всем будет все равно на хейтеров.
        alexov222
        alexov222 ответил Kirill Erokhin
           129 / 959
        22 апреля в 22:49
        А Кейн и Алли вообще святые, не разу так не делали, как сделал плохой Салах? В том то дело, что делали, притом там где даже фола не было, но вам виднее. Фанатам Ливерпуля все равно, если МЮ поможет, потому что если Ливерпуль выиграет титул с МЮ или без, все будут говорит, что Ливерпул дотянули до титула, ведь в Англии никто не хочет, чтобы Ливерпуль выиграл титул,поэтому для Ливерпуля это не важно, так как хейтеры итак не оставят в покое, до конца следующего сезона.
        А что будет в конце следующего сезона? Самому не смешно?))
        Виталик ManUtd Rus
        Виталик ManUtd Rus
           592 / 959
        22 апреля в 22:41
        Рванина ливерная )))
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответил alexov222
           160 / 959
        22 апреля в 22:20
        стрелки..стрелки)) ну ладно. если от обамы,то не заметил бы.разве он арсеналец? обыкновенный наемник. а вот от ремзи было бы неоднозначно. а больше там и не осталось моих "любимчиков",не считая пары молодых балбесов,которые делают вид ,что так прониклись,как будто выросли в арсенале..ну а вообще было бы смешно,но хейтеры бы заели) сегодня читал вашу ветку про очередной нырок салаха,спасибо ,поржал. нарушение было,но если он не нырял,как вы говорите,то с вами вообще нет смысла разговаривать
        А Кейн и Алли вообще святые, не разу так не делали, как сделал плохой Салах? В том то дело, что делали, притом там где даже фола не было, но вам виднее. Фанатам Ливерпуля все равно, если МЮ поможет, потому что если Ливерпуль выиграет титул с МЮ или без, все будут говорит, что Ливерпул дотянули до титула, ведь в Англии никто не хочет, чтобы Ливерпуль выиграл титул,поэтому для Ливерпуля это не важно, так как хейтеры итак не оставят в покое, до конца следующего сезона.
        alexov222
        alexov222 ответил Kirill Erokhin
           129 / 959
        22 апреля в 22:03
        Манки могут сделать одолжение, но в Ливерпуле будет всем все равно, как выиграть Лигу, думаю, Ттх тоже было бы все равно, если бы вы выиграли Лигу, а чемпионство принес бы Обамеянг, верно?
        стрелки..стрелки)) ну ладно. если от обамы,то не заметил бы.разве он арсеналец? обыкновенный наемник. а вот от ремзи было бы неоднозначно. а больше там и не осталось моих "любимчиков",не считая пары молодых балбесов,которые делают вид ,что так прониклись,как будто выросли в арсенале..ну а вообще было бы смешно,но хейтеры бы заели)

        сегодня читал вашу ветку про очередной нырок салаха,спасибо ,поржал. нарушение было,но если он не нырял,как вы говорите,то с вами вообще нет смысла разговаривать
        BARCDJIN
        BARCDJIN ответил allemz
           183 / 959
        22 апреля в 21:54
        Куль нет-то?
        АХАХА_Ха)
        Left Boy
        Left Boy
           222 / 959
        22 апреля в 21:49
        вся суть гнилых Ливерпульльцев то за муму болеют то за Ливерпульль то за саррибол
        Dudikoff
        Dudikoff ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
           478 / 959
        22 апреля в 21:39
        Он не болельщик Ювентуса. Он в принципе ничей болельщик: болеет не за, а против. Не за ЦСКА, а против Спартака. Не за Реал, а против Барселоны. Не за Ювентус, а против Интера и Ливерпуля. Психотип такой у человека. Обычно этим грешат люди в преклонном возрасте (типа - с возрастом я стал соглашаться с отрицательными героями в фильмах), а этот молодой, страшно представить каким он будет в преклонных годах.
        Понял тебя) Просто они как-то резко всей сворой начали появляться на ветках Ливерпуля, показалось, что "одноклубники" Даже активных манков с мойшами вытеснили))
        sergsudak
        sergsudak
        22 апреля в 21:34
        Думаю настоящие болельщики "Ливерпуля" не будут болеть за мю! Титул упустили давно и сами, а уповать на врагов- быть осмеянным после ( не верите, у шпор спросите). Сити возьмет свое в этом матче, не сколько сам победит, сколько манки игру спустят, лучше соседям помогут чем вечным недругам и правильно, считаю, поступят! Разные города- разные понятия, это не эвертон который в сезоне костьми ложится в двух матчах ( известно в каких ), а остальные играет по схеме бей вперед- игра придет! Надежда на ЛЧ, В АПЛ все уже ясно!
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответил alexov222
           160 / 959
        22 апреля в 21:32
        все ливерные будут за манков,не только милнер,начиная с клопа и кончая мышами в левых футболках. просто исходя из невысоких шансов МЮ пытаются пускать пузыри из носа...даже не знаю,что для ливерных было бы хуже-опять пролететь мимо кассы или после 30-и лет неурожая получить чемпионство из рук манков. это был бы анекдот на лет 10
        Манки могут сделать одолжение, но в Ливерпуле будет всем все равно, как выиграть Лигу, думаю, Ттх тоже было бы все равно, если бы вы выиграли Лигу, а чемпионство принес бы Обамеянг, верно?
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответил Y.N.W.A.
           160 / 959
        22 апреля в 21:29
        Я не могу за всех отвечать. Лично себя я считаю адекватным. Единственная команда, которую я мог всегда троллить это мю. Юве, ттх все это мне параллельно. Но местные додики много на себя брали и берут, вот и приходилось осаживать. А так, весь этот хейт, троллинги и прочее рождается на соккере, на соккере и остается. Лично для меня так.
        Верно, одно дело когда фанаты Ливерпуля манков троллят и наоборот, это понятно, другое дело, князь и Скудерия Феррари,у этих хейт ради хейта, просто лишен какого-нибудь смысла, Ливерпуль с Юве не враги, но видимо князю нужны еще враги, кроме Интера, и решил, что Ливерпул подойдет.
        alexov222
        alexov222
           129 / 959
        22 апреля в 21:20
        все ливерные будут за манков,не только милнер,начиная с клопа и кончая мышами в левых футболках. просто исходя из невысоких шансов МЮ пытаются пускать пузыри из носа...даже не знаю,что для ливерных было бы хуже-опять пролететь мимо кассы или после 30-и лет неурожая получить чемпионство из рук манков. это был бы анекдот на лет 10
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
           57 / 959
        22 апреля в 21:19
        С кем поведешься, как грится.
        Нашли с лжекнязьком друг друга)
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Dudikoff
           28 / 959
        22 апреля в 21:17
        Порядочно - слить))) Всё, что нужно знать о принципе болел туринских мошенников)
        Он не болельщик Ювентуса. Он в принципе ничей болельщик: болеет не за, а против. Не за ЦСКА, а против Спартака. Не за Реал, а против Барселоны. Не за Ювентус, а против Интера и Ливерпуля. Психотип такой у человека. Обычно этим грешат люди в преклонном возрасте (типа - с возрастом я стал соглашаться с отрицательными героями в фильмах), а этот молодой, страшно представить каким он будет в преклонных годах.
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил Князь Московский
           57 / 959
        22 апреля в 21:16
        Я не могу за всех отвечать. Лично себя я считаю адекватным. Единственная команда, которую я мог всегда троллить это мю. Юве, ттх все это мне параллельно. Но местные додики много на себя брали и берут, вот и приходилось осаживать. А так, весь этот хейт, троллинги и прочее рождается на соккере, на соккере и остается. Лично для меня так.
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил Scuderia Ferrari
           57 / 959
        22 апреля в 21:12
        Фейспалм. Во-первых, Демба Ба мяч подхватил, паса там не было, во-вторых, причем здесь это? Если сказать нечего, лучше ничего не пиши.
        Помню, как ты одно время за адекватность ратовал, а сейчас такой бред пишешь. Не надо было с глорами джуве водиться.
        RMUKMU
        RMUKMU
           110 / 959
        22 апреля в 21:04
        Сначала Клопп подкалывает МЮ, теперь Милнер сравнивает с КПР.
        Видимо так настраивают на дерби. Надо поддаться на провокацию.
        kust07
        kust07
           82 / 959
        22 апреля в 21:03
        Лжет 57ц,думает о себе о своей выгоде
        dzvinka
        dzvinka ответил Steven Gerrard 008
           69 / 959
        22 апреля в 20:58
        Милнер, не надо болеть за английский аналог кабинета)
        да он шутит конечно же)) стебется с розовых немощей. Лэстер будет отбирать очки у МС, манки же просто снимут штанишки свои.
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