Милнер: «Впервые в жизни буду болеть за МЮ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о чемпионской гонке в АПЛ . На данный момент «красные» лидируют, но по потерянным очкам вперед «Ман Сити», которому на днях предстоит сыграть важнейший матч против «Манчестер Юнайтед».

Я не слежу за «Манчестер Сити», правда. Это немного напрасная трата энергии, ведь я все равно не могу ни на что повлиять. Возможно, я проверю результат после игры, а может, вместо этого я пойду поем или сделаю что-то еще.