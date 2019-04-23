Рыбус: «Обидно, что не смогли довести дело до победы над ЦСКА»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал нынешнюю игровую форму «железнодорожников» и результат матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Наверное, мы хорошо поработали на сборах, поэтому так прибавили сейчас. Но нам нужно ещё улучшать качество игры в первой половине матча. Часто выходит так, что у нас не получается показывать хороший футбол с первых минут. Так было и в игре с ЦСКА . Во втором тайме мы прибавили, имели хорошие моменты, чтобы забить. Обидно, что не удалось довести дело до победы.