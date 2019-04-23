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Рыбус: «Обидно, что не смогли довести дело до победы над ЦСКА»

23 апреля 2019, 02:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал нынешнюю игровую форму «железнодорожников» и результат матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Наверное, мы хорошо поработали на сборах, поэтому так прибавили сейчас. Но нам нужно ещё улучшать качество игры в первой половине матча. Часто выходит так, что у нас не получается показывать хороший футбол с первых минут. Так было и в игре с ЦСКА. Во втором тайме мы прибавили, имели хорошие моменты, чтобы забить. Обидно, что не удалось довести дело до победы.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
23 апреля в 11:03
Конечно обидно, тем более, что ЦСКА заканчивал матч вдевятиром! Как не дожали???))))/
Морозовский
Морозовский
23 апреля в 09:15
Да никто не хотел играть на победу - поступило указание сверху.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 апреля в 08:41
Всей стране обидно ,что не удалось ,как любят писать конебомжи ! ))
kasyak7
kasyak7
23 апреля в 08:02
Трусливая тактика у Шпалыча
ermak6848
ermak6848
23 апреля в 05:07
фк " ЦСКА " - это вам пан Мацуй не польский " Гурник "...
cska plus
cska plus
23 апреля в 03:08
Поляк, грех смеяться.
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 02:59
Что теперь говорить
mangoх12
mangoх12
23 апреля в 02:52
промолчу..
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