Гендиректор «Локомотива»: «Не мы собирали полный стадион. Народ собирался»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал посещаемость « РЖД -Арены» в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Как удалось собрать полный стадион? Удалось собрать – не совсем точное определение. Не мы собирали, народ собирался. Это имеет огромное значение, потому что именно так и рождается реальная поддержка клуба. Мы её чувствовали, и самое главное – её чувствовали ребята на поле.