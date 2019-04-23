Гендиректор «Локомотива»: «Не мы собирали полный стадион. Народ собирался»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал посещаемость «РЖД-Арены» в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Как удалось собрать полный стадион? Удалось собрать – не совсем точное определение. Не мы собирали, народ собирался. Это имеет огромное значение, потому что именно так и рождается реальная поддержка клуба. Мы её чувствовали, и самое главное – её чувствовали ребята на поле.
Не хочу загадывать, возможен ли в этом сезоне ещё один солд-аут. Ведь это зависит, с одной стороны, от того, как мы играем. А с другой – от того, насколько болельщикам нравится находиться на стадионе. Одна из наших задач – сделать так, чтобы им было комфортно на трибунах. Очень хотим и дальше получать такую же поддержку, как в дерби с ЦСКА.