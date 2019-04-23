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Ташаев: «Игрокам „Спартака“ нравится футбол Кононова»

23 апреля 2019, 01:46

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев в эфире «Россия 24» поделился мнением об игровом стиле наставника команды Олега Кононова. Также Ташаев ответил на вопрос о том, чего ему не хватает для того, чтобы чаще попадать в стартовый состав.

Тактика Кононова? Нам подходит его футбол. Любому игроку нравится футбол, где ты действуешь первым номером, быстрый, контроль мяча, контрпрессинг, инициатива. Мне и партнёрам такой футбол нравится. 

Чего мне не хватает? Наверное, многое зависит от меня. От того, какое игровое время я получаю. Чем больше играешь, тем сильнее чувствуешь уверенность, берёшь игру на себя. Получая моменты, ты забиваешь и отдаёшь. Многое зависит от психологической уверенности, когда ты знаешь, что будешь играть. Так легче проявить себя. Моё дело – хорошо тренироваться.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев недавно рассказал о своём звонке Кононову на прошлой неделе.

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Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 13:21
Ташаев клоун, который умеет веселить народ!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
23 апреля в 10:13
...быстрый, контроль мяча, контрпрессинг, инициатива...
Это из установки на матч.
А на поле что?
Ботанический сад.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 апреля в 04:19
А очки где?
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 02:02
Игрокам может и нравится, а зрителям не очень.
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