Ташаев: «Игрокам „Спартака“ нравится футбол Кононова»

23 апреля 2019, 01:46

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев в эфире «Россия 24» поделился мнением об игровом стиле наставника команды Олега Кононова. Также Ташаев ответил на вопрос о том, чего ему не хватает для того, чтобы чаще попадать в стартовый состав.

Тактика Кононова? Нам подходит его футбол. Любому игроку нравится футбол, где ты действуешь первым номером, быстрый, контроль мяча, контрпрессинг, инициатива. Мне и партнёрам такой футбол нравится. Чего мне не хватает? Наверное, многое зависит от меня. От того, какое игровое время я получаю. Чем больше играешь, тем сильнее чувствуешь уверенность, берёшь игру на себя. Получая моменты, ты забиваешь и отдаёшь. Многое зависит от психологической уверенности, когда ты знаешь, что будешь играть. Так легче проявить себя. Моё дело – хорошо тренироваться.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев недавно рассказал о своём звонке Кононову на прошлой неделе.