Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился впечатлениями от очной встречи между командами в 24-м туре РПЛ . «Сине-бело-голубые» обыграли «быков» в гостях со счётом 3:2.

Победа над «Краснодаром» делает «Зенит» чемпионом. Команда не имеет права растерять своё преимущество.

Все перед матчем думали, что «Зенит» сыграет вторым номером. А они вышли и доказали, что они сейчас номер один, и никакой атакующий футбол «Краснодара» им не помеха. Но так играть каждую неделю очень тяжело, такой футбол очень энергозатратный.