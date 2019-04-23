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Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»

23 апреля 2019, 01:23
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился впечатлениями от очной встречи между командами в 24-м туре РПЛ. «Сине-бело-голубые» обыграли «быков» в гостях со счётом 3:2.

Победа над «Краснодаром» делает «Зенит» чемпионом. Команда не имеет права растерять своё преимущество. 

Все перед матчем думали, что «Зенит» сыграет вторым номером. А они вышли и доказали, что они сейчас номер один, и никакой атакующий футбол «Краснодара» им не помеха. Но так играть каждую неделю очень тяжело, такой футбол очень энергозатратный.

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Gunslinger
Gunslinger ответил denmig
23 апреля в 20:16
Димыч-чемпион, привет! Тур уже завтра - не забудь про прогнозы плиз! ;)))
ОК
denmig
denmig ответил Gunslinger
23 апреля в 11:44
Значит будут перестановки в составе в пределах разумного. Полюбому столько очков, сколько сейчас в запасе, не растеряем!!! Зенит-Чемпион!!!
Димыч-чемпион, привет! Тур уже завтра - не забудь про прогнозы плиз! ;)))
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 10:09
На 99% процентов, но не точно!
Gunslinger
Gunslinger
23 апреля в 07:40
Значит будут перестановки в составе в пределах разумного. Полюбому столько очков, сколько сейчас в запасе, не растеряем!!!
Зенит-Чемпион!!!
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