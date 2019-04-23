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Ташаев о Гулиеве, Кокорине и Мамаеве: «Надо держать себя в руках»

23 апреля 2019, 02:17

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев в эфире «Россия 24» прокомментировал недавний инцидент с одноклубником Аязом Гулиевым и высказался о деле Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Инцидент с Гулиевым мимо не прошёл. Отец сказал мне, что нужно быть осторожнее и держать себя в руках. Не хочу никого оправдывать, но любому пожелаю постараться не попадать в такие ситуации и держать себя в руках. 

На вопрос о большом числе инцидентов с футболистами, начиная от дела Кокорина и Мамаева

Как игроки реагируют на такие новости? Я не понимаю, почему так много скандалов в последнее время. Могу пожелать любому спортсмену не попадать в такие ситуации. Мир стал такой, что всё можно снять на камеру, и любой инцидент попадёт в новостные ленты. Надо держать себя в руках, даже если провоцируют. 

О внимании болельщиков

Я чувствую себя комфортно. Мне нечего скрывать – стараюсь вести себя культурно и аккуратно, никому не хамить. Штрафовали ли меня в клубе? Не помню такого: стараюсь приходить вовремя и вести себя соответствующим образом. Не помню, чтобы штрафовали.

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cska plus
cska plus
23 апреля в 07:20
Лекбез читает? Такой как гули хрен положил на ташаева.
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